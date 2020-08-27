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Sıla'dan Melek Mosso'ya destek: Tecavüzcüyü serbest bırakma diyenin sesini kısamazsın

Sıla, sosyal medyadan tepki gösterdi

27 Ağustos 2020 15:27

Şarkıcı Sıla, konser sırasında AKP'nin tartışmaya açtığı İstanbul Sözlemesi hakkında mesaj verdiği için sahneden indirildiğini söyleyen Melek Mosso'ya sosyal medyadan destek verdi. 

 

Sıla, 18 yaşında hayatına son veren İpek Er'e tecavüz suçlamasıyla tutuklanıp tahliye edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tutuklanması için açılan #MusaOrhanTutuklansın etiketini de paylaşımına ekleyerek, ''Tecavüzcüyü serbest bırak, tecavüzcüyü serbest bırakma diyenin sesini kıs. Kısamazsın'' dedi.

 

TIKLAYIN: Melek Messo: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardığım için sahneden indirildim

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SılaMelek Mossoİstanbul Sözleşmesidestek mesajıtecavüzcüMusa Orhan
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