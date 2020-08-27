Melek Mosso: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardığım için sahneden indirildim

Şanatçı Melek Mosso, verdiği konser sırasında İstanbul Sözlemesi mesajı verdiği için sahneden indirildiğini söyledi. Sabah gazetesinin olayı "Melek Mosso işin suyunu çıkardı! Melek Mosso’nun ağır siyasi göndermeleri konseri yarıda kesti…” başlığı ile vermesinin ardından Instagram hesabından yayınladığı video ile isyanını dile getiren Messo, "Mikrofonum elimden alındı. Evime gelip hüngür hüngür ağladım. Bu nasıl bir ahlaki değer” dedi.

Messo, yayınladığı video ile birlikte şunları yazdı:

“22 Ağustos Aqua Florya konserimizde yaşanan can sıkıcı olayı Sabah gazetesinin Günaydın ekinde yalan ve yanlış bir haber olarak yazan Ömer Karahan’ı kınıyorum. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği yüzünden öldürülen kadın arkadaşlarımın ruhuna, her konserimde armağan ettiğim ve “İstanbul sözleşmesi yaşatır” dedikten sonra söylediğim “Keklik gibi” türküsü söylenenin aksine ayakta alkışlanmıştır. Konserde olan tanıdıkları bu söylemden rahatsız olup, polisi arayıp beni sahneden inmeye zorlamışlardır. Saygımızı hiç bozmadan, polisimize zorluk çıkartmadan sahneden indik ve bunun hakkında olaylar büyümesin diye asla konuşmadık. Fakat görüyorum ki yanlış yapmışız. Konuyu siyasi bir yöne çekmeye çalışmak manasızdır. Haberi kaldırmanızı ve bir özür yazısı yayınlamanızı istiyorum. Konserin bütün ses kaydı elimizde mevcuttur.”