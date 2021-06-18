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Sıla'dan İlker Kaleli'ye: Sen bana bu hayatın armağanısın, 40 sene bekledim

18 Haziran 2021 15:24

41 yaşına basan şarkıcı Sıla, doğum gününü sevgilisi İlker Kaleli ile birlikte kutladı. Instagram'dan romantik bir mesaj yayınlayan ünlü şarkıcı, sevgilisinin elini tuttuğu fotoğrafı, "O baktığın gözüm değil, kalbim. Ve sen bana bu hayatın armağanısın. 40 sene bekledim. Şükranla..." sözleriyle paylaştı.

Ocak ayında şef Hazer Amani'den boşanan şarkıcı Sıla, ünlü oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı.  

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