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Sağlık

'Sil baştan' filmi gerçek oluyor

Kanada’daki McGill Üniversitesi ile Harvard Üniversitesi’nin ortaklaşa çalıştığı incelemede bilim adamları propranolol isimli bir ilaç geliştirdi.

27 Şubat 2012 11:28

 

T24 - Bilim adamları başrollerini Jim Carrey ile Kate Winslet’ın oynadığı Sil Baştan filmini hayata geçirecek bir adım attı.

Kanada’daki McGill Üniversitesi ile Harvard Üniversitesi’nin ortaklaşa çalıştığı incelemede bilim adamları propranolol isimli bir ilaç geliştirdi.

Tansiyon için kullanılan ilacın beyindeki hafızaları canlandıran amigdala bölgesini kontrol altına aldığı açıklandı.

Özellikle savaş sonrasında askerlerin yaşadığı travmaların tedavisi için kullanılacak ilacın aşk acısına da çare olması bekleniyor.


Deneme başarılı


Bazı hayvanlar üzerinde incelemelerde bulunan bilim adamları, insanlar üzerinde deneme yaptıklarını belirterek “İlk denemeler çok başarılı geçti. İlaç beyinde hatıraların geri getirilmesini sağlayan protein salgılanmasını durduruyor” dedi.

Sil Baştan isimli filmde, Jim Carrey’nin canlandırdığı karakter eski aşkını unutmak için “Hafıza silici” kullanıyordu.

İlacın kullanıldıktan yarım saat sonra etkisini gösterdiği ve birkaç saat boyunca beyni etkilediği kaydedildi.

 

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Kate WinsletJim CarreySil Baştaneternal sunshine of the spotless mind

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