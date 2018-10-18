Sikkim: Dünyanın en güzel havaalanı olabilir mi?

Ülkenin kuzey doğusundaki Sikkim eyaleti, bir zamanlar Himalayalar'da kurulu eski ve küçük bir krallıktı. Bölgenin ilk havaalanı olan Pakyong, başkente 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Bir dağ oyularak inşa edilen Hindistan'ın en yeni havaalanı, güzelliğinin yanında 'mühendislik harikası' olarak da tanımlanıyor.

Çin sınırına 60 kilometre mesafede yer alan havaalanı, 1,371 rakımlı Pakyong köyünün hemen üzerine inşa edildi.

Eyalet aynı zamanda dünyanın en yüksek üçüncü dağı olan Kanchenjunga'ya da ev sahipliği yapıyor.

Pakyong Havaalanının, 1.75 kilometre uzunluğundaki pistinin iki ucunda da derin vadiler yer alıyor.

Aynı anda 100 yolcuya hizmet verebilecek bir terminal binası ile iki uçaklık bir park alanı da bulunuyor.

9 yıl süren havaalanı inşaatını gerçekleştiren Hint şirketin sözcüsü Punj Lloyd, bölgenin topoğrafyasının ve sert hava koşullarının süreci "çok zorlaştırdığını" açıkladı.

Mühendisler, temel zorluğun, çılarılan toprağın inşa alanına çıkarılmasında yaşandığını belirtiyor.

Dar dağ yollarından inmek zorunda olan moloz kamyonlarının çalışması, Nisan - Eylül ayları arasındaki Muson mevsiminden etkilendi.

Mühendisler, pist de dahil olmak üzere tüm havaalanının, 80 metre boyunda bir set duvarı ile güçlendirilen arazi üzerine inşa edildiğini açıklıyor.

Sözcü Punj Lloyd, bunun dünyadaki en uzun güçlendirme duvarlarından biri olduğunu da kaydediyor.

Pakyong'a ticari uçuşlar ise 4 Ekim'de başlayacak.

Havaalanının, zirveler, buzullar ve yüksek göllerin yer aldığı Sikkim eyaletindeki turizmi canlandırması bekleniyor.