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Yaşam

Sıkıcı iş, yaratıcı yapıyor

Dr. Mann, iş yerinde sıkılmanın, engellenemeyecek bir şey gibi düşünüldüğünü ancak bundan yaratıcılığı artırmak için yararlanılabileceğini belirtti

09 Ocak 2013 23:15

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, iş yerinde sıkılanların ''daha yaratıcı'' olduğunu ortaya çıktı.

Lancashire Üniversitesi'nden Dr. Sandi Mann ve Rebekah Cadman, iki araştırma yaptı.

İlk araştırmada, 40 kişiye 15 dakika boyunca telefon rehberindeki numaraları başka bir yere yazmak gibi sıkıcı bir iş verildi.

Telefon rehberini yazanlar bir çiftten karton bardakla farklı kullanım şekilleri bulmaları istendi.

Önce telefon rehberini yazan katılımcıların, sadece karton bardakla farklı kullanım şekilleri bulmaları istenenlerden daha yaratıcı olduğu görüldü.

İkinci araştırmada, 30 kişiden telefon rehberini yazmasını, diğer gruptaki 30 kişiden ise rehberi okumasını istendi.

Sadece rehberi okuyanların diğerlerinden daha yaratıcı olduğu beirlendi.

Bilim adamları, okumak, toplantıya katılmak gibi daha pasif etkinliklerin kişileri daha yaratıcı hale getirebileceği sonucuna ulaştı.

Dr. Mann, iş yerinde sıkılmanın engellenemeyecek bir şey gibi düşünüldüğünü ancak bundan yaratıcılığı artırmak için yararlanılabileceğini belirtti.

Araştırma, Chester kentinde düzenlenen bir konferansta sunuldu.

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