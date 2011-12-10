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Politika

Şikeye "yelek" arası TBMM (A.A)

10 Aralık 2011 03:45

-Şikeye "yelek" arası TBMM (A.A) - 10.12.2011 - TBMM Genel Kurulunda, birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Mehmet Sağlam'ın giydiği beyaz yelek tartışma konusu oldu. Genel Kurulda, verilen aranın ardından TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, birleşimi açtı. Sağlam'ın ''Alınan karar gereğince gündemin kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler kısmına geçiyoruz'' sözleri üzerine CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ayağa kalkarak, ''İçtüzük gereği milletvekilleri kravat takmadan Genel Kurul salonuna giremezler'' dedi. TBMM İçtüzüğü'nün 56. maddesindeki ''Başkanlık kürsüsünde Başkan, beyaz kelebek kıravat ve siyah yelek üstüne siyah fırak giyer'' hükmünü okuyan İnce, ''Siz siyah yelek giymemişsiniz. İçtüzüğe uygun değil. Görüşmeler sürdürülemez'' diye konuştu. Bunun üzerine Sağlam, İnce'ye ''Ben hep siyah yelek giyiyordum. Dediler ki gündüzleri siyah, geceleri beyaz giyiliyor. Onun üzerine beyaz yelek giydim'' karşılığını verdi. İnce ise Sağlam'ın kıyafetinin İçtüzüğe uygun olmadığında ısrar ederek, ''Yeleğinizi değiştirmeden görüşmeler sürdürülemez'' dedi. TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, bunun üzerine ''Öyleyse giyeriz'' diyerek birleşime ara verdi. Yeleğini değiştiren Sağlam, yeniden birleşimi açtı ve Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun görüşmelerine başlandı.

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