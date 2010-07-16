Şikel: "Yakında yine hamile kalacağım"

T24- ‘Şehirler Yarışıyor’ adlı yarışma programıyla yeniden ekrana dönen Çağla Şıkel, hem eğleniyor hem de eğlendiriyor. Konu, oğlu Kuzey’e gelince de gözleri ışıldayarak konuşuyor: Milliyet Hafta Sonu ekine verdiği röportajda ikinci bir çocuk istediğini söyleyiveriyor







Kuzey nasıl bir bebek, annesi Çağla Şıkel onu nasıl anlatır bize?



Kuzey yeri geldiği zaman inanılmaz uslu, ama yeri geldiği zaman da hiç yerinde duramayan bir bebek. Bazen enerjimi tükettyor. Bazen de inanılmaz duygular yaşatıyor. Kuzey bana hiç yaşamadığım duyguları yaşattı ve yaşatıyor.



Kime benziyor Kuzey?



Gözlerini bana benzetiyorlar. Burnu, kaşları, aynı babası.



Emre Altuğ’daki değişimi en net gören mutlaka Çağla Şıkel oldu... Kuzey’den önce nasıldı, Kuzey’den sonra nasıl?



Emre için hayatta en kıymetli şey, uykudur. Kuzey’den sonra Emre’nin uykularından fedakarlıklar yaptığını görüyorum. Emre benim için bile uykusundan fedakarlık yapmadı. Ama şimdi Kuzey ağlayınca kalkıp benimle birlikte sütünü veriyor, ilgileniyor. Sabah saat 06.00’da Kuzey’le birlikte güne başlıyor, onu sevip okşuyor. Üstelik eskisinden çok daha sakin, çok daha mutlu, yüz ifadesi çok değişti.



Peki Çağla Şıkel’i annelik ve Kuzey nasıl etkiledi, nasıl değiştirdi?



Kuzey’den önce Çağla Şıkel ne yapıyormuş diye düşünüyorum. Mesela, sporu çok severdim, şimdi spor yapamıyorum. Çünkü ona zaman ayıramıyorum. En çok gece gezmelerini severdik, arkadaşlarla buluşurduk. Şimdi bunu da yapamıyoruz. Hayatımı tamamen Kuzey doldurdu... Kuzey, her şeyi bir anda sona erdirip, “Artık benim için yaşayacaksınız” dedi. Her şey Kuzey için şimdi... Biz Kuzey’i ilk kucağımıza aldığımızda Sezen Aksu “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” demişti. Çok doğruymuş sözleri. Çünkü Kuzey’in bana yaşattığı mutluluğu hiçbir şeyde bulamıyorum.



Kuzey’in geleceğiyle ilgili planların var mı?



Hiçbir şeyi planlayamıyorum. Bence hayatındaki seçimleri kendisi yapmalı. Ama onu yönlendireceğimiz konular da var elbette, spor ve sanat gibi.



Emre Altuğ’la birlikte ortak bir proje düşünmüyor musunuz?



Dizi projesi çok zor. Çünkü çok stresli bir iş, çok bir arada olunması gereken bir iş. Geçenlerde Çeşme Festivali’ni sunduk beraber. Daha önce reklam filmi çekmiştik. Dizi veya sinema filmi olursa, çekiniyorum, hani sürtüşürüz, o stresli ortam bizi yıpratır diye korkuyorum.



Kuzey’e bir kardeş düşünüyor musunuz?



Evet, oğlumuz bir buçuk yaşına gelince, ondan sonra Allah nasip ederse ona bir kardeş düşünüyoruz. Kısacası yakında yine hamile kalacağım!



Aşkıma ikinci bir aşk eklendi



Çağla Şıkel: “Artık yüreğimde iki aşk var. Aşkım bölünmedi, onu tüketmedik. Biz Emre ile birbirimize olan sevgimizi, saygımızı koruyoruz. Kuzey’in sevgisini birlikte paylaşıyoruz. Kuzey bizi güzelleştirdi, güçlendirdi, aşkımızı tatlandırıp ikiye katladı.”

