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Şike davasında 1 tahliye

Mahkeme Aziz Yıldırım'ın tahliye talebini reddetti. Sadece Fenerbahçe Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan'a tahliye çıktı

05 Mayıs 2012 00:13

'Futbolda şike' iddiaları üzerine açılan davanın 15. duruşmasında Aziz Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Fenerbahçe Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan ise tahliye edildi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada verilen aranın ardından alınan ara kararı açıklayan Mahkeme Heyeti, tutuklu sanıklardan Fenerbahçe Kulübü Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan'ın tahliyesini kararlaştırdı. Mahkeme Heyeti, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu diğer 9 tutuklu sanığın ise bu hallerinin devamına hükmetti.

''Futbolda şike'' davasında mahkeme heyeti, davaya ilişkin esas hakkında görüşünü bildirmesi için dava dosyasının savcıya gönderilmesine karar verdi.

Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanık ve avukatların taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla ara verildi.

Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Aykut Aydın ve Metin Korkmaz hakkında çıkarılan yakalama kararının beklenmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Şekip Mosturoğlu, Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar, Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, eski TFF Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, futbolcular İbrahim Akın, Serdar Kulbilge, İskender Alın, Sezer Öztürk, Korcan Çelikay ve Sercan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu bütün tutuksuz sanıkların bir sonraki duruşmada çapraz sorguları yapılacağından zorla getirilmelerine hükmetti.

Trabzonspor'un suçtan zarar görme ihtimaline binaen davaya katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti, TFF Etik Kurulu'nun hazırladığı inceleme raporunun mahkemeye gönderilmesi için TFF'ye yazı yazılmasını kararlaştırdı.

Aralarında Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın da bulunduğu 9 tanığın ilk duruşma günü dinlenilmesine karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahmet Çelebi'nin sağlık durumuna ilişkin rapor alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, davaya ilişkin esas hakkında görüşünü bildirmesi için dava dosyasının savcıya gönderilmesini kararlaştırdı.

Tutuklu sanık Tamer Yelkovan'ın, suç vasfının lehine değişme olasılığını dikkate alarak tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 9 tutuklu sanığın ise mevcut delil durumu, suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması ve delilleri karartma ihtimalinin bulunmasını göz önüne alarak, bu hallerinin devamına hükmetti.

Heyet, bir sonraki duruşmanın 29, 30 ve 31 Mayıs ile 1 Haziran 2012'de yapılmasını oy birliğiyle karara bağladı.

 

Tahliye çıkmadı, Çağlayan karıştı

 

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkan İlhan Ekşioğlu’nun tahliye talepleri reddedilince adliyenin dışında olaylar çıktı. Basın mensuplarına saldıran taraftara polis müdahale etti. Polis taraftarları uzaklaştırmaya çalışırken arbede yaşandı. Tepki veren taraftarlar kameralara saldırdı. Taraftarlar ellerindeki meşaleleri yakarak etrafa attı. Polis, emniyet kordonu oluşturdu ve bir köşeye taraftarları sıkıştırdı. Yaşanan arbedede koluna taş isabet eden bir polis yaralandı. Polis memuru arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Bazı taraftarlar gözaltına alındı

 

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