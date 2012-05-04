Savcı, Aziz Yıldırım'ın tahliye talebinin reddini istedi

Şike iddialarına ilişkin davada ek savunmasını yapan Aziz Yıldırım ilginç bir anekdotu anlattı. Davada Yıldırım, tahliye talebinde bulunurken, savcı talebin reddini istedi.

Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ufuk Ermertcan, “Futbolda şike” iddialarına ilişkin davada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 10 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık avukatlarının talepleri alınan bazı sanık avukatları, Trabzonspor'un davaya müdahil olma talebinin kabul edilmemesini istedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'in avukatı ise suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle davaya katılma taleplerinin kabul edilmesini talep etti. Avukatların taleplerinin ardından görüşünü açıklayan özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Ufuk Ermertcan, Trabzonspor ile davaya müdahillik talebinde bulunanların, bu taleplerinin kabul edilmesini karar verilmesini istedi. Eski TFF Başkanvekili Lütfü Arıboğan'ın, tanık olarak dinlenmesini talep eden savcı Ermertcan, aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 10 tutuklu sanığın, mevcut delil durumu, suçun vasfı ve ceza miktarı göz önüne alınarak bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savcı Ermertcan, ayrıca davaya ilişkin esas hakkındaki görüşünü açıklamak için mahkemeden dava dosyasını istedi. Savcının görüşünün ardından konuşan Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, “2 sanık hakkında celse arasında yakalama kararı çıkardık. Önümüzdeki duruşmanın tarihi büyük bir ihtimalle 28 Mayıs olacak. Bütün sanıkların bu tarihte duruşmada olmasını istiyoruz. Gelmeyen olursa zorla getirme kararı çıkartacağız. Eğer yine gelmezlerse de yakalama emri çıkartacağız” diyerek duruşmaya ara verdi.

'AİHM’e başvurmak zorunda bırakmayın'

Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada, Aziz Yıldırım’ın avukatı Köksal Bayraktar, 1 ay içinde bu davayla ilgili son derece önemli 3 delil belge mahkemenize sunuldu. Bunlar Etik Kurulu raporu, ikincisi Spor Toto Teşkilatı’nın bize yazdığı cevabı yazı, üçüncüsü de Maliye Bakanlığı Vergi Denetleme Kurulu raporu. Etik Kurulu son derece önemli. Etik Kurulu raporu bu davamıza ışık tutacak bir özellik taşımaktadır. Bu raporda Aziz Yıldırım ile ilgili herhangi bir suçlama yok, F.Bahçe’nin bu olaya girdiğine dair bir suçlama da yok. Aziz Yıldırım’ın bu olaya karışmadığını açıkça açıklıyor. İddianamede geçen tüm maçlarda aynı yargılara ulaşmıştır. Tahliye talebimiz buna dayandığını açıkça belirtmek istiyorum" dedi.

F.Bahçe’nin mali hesaplarının didik didik edildiğini ifade eden Bayraktar, "Son 5 yılın hesapları teker teker kontrol edilmiştir. Bu raporda önemli bir husus var F.Bahçe Kulübü’nün hesaplarının doğru ve usule uygun olarak tutulduğunu gösteriyor. Aziz Yıldırım’ın cari hesaplarında ve kulüp hesaplarında hiçbir usulsüzlük yok. Tanık ifadelerinde hiçbiri aleyhte beyanda bulunmadı. Sanık ifadelerinden aleyhte hiçbir beyan yok. Yargılamanın vardığı aşamada deliler toplandı, dinlenecek tanık kalmamıştı" diye konuştu.

Yıldırım’ın diğer avukatı Faik Işık ise, Aziz Yıldırım’ın başkanlığa adaylığını açıkladığını belirterek, "İttirek kaktırarark başkanlığı bıraktırılamaz. Başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım’ın kaçacak bir yeri olsa 30 milyon taraftar onu geri getirir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmak zorunda bırakmayın" ifadesini kullandı.

Avukat Faik Işık, mafya ve örgütün ne olduğunu anlatırken "Bir Don Carleone’yi burada görmedik" demesi salonda gülüşmelere neden oldu. Işık ayrıca, "Mafyalarda emre itaat etmeyenlerin parmakları kesilir ama buradaki sanıkların parmaklarına bakıyorum hepsi yerinde duruyor" diye konuştu.