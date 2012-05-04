Yıldırım: Beni Ergenekon'a bağlamak istiyorlar, bahis davası niye görülmüyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Şike davası olsa Fenerbahçe yargılanmazdı. Ergenekon davası var, beni buraya yamamak için bir milletvekili, 'finansörü' diyor. Beni Ergenekona bağlamaya çalışıyorlar" dedi. Yıldırım asıl davanın Almanya'nın Bochum şehrinde görülen bahis davası olduğunu söyleyerek "Bu dava Türkiye'de neden yürümüyor" diye sordu.

"Futbolda şike" iddiaları üzerine aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 10'u tutuklu 93 sanık açılan davanın 15. duruşması başladı. Özel Yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada Fenerbahçe Kulübü Başkanı ek savunmasını ve taleplerini iletti.



"Beni Ergenekon'a bağlamak istiyorlar"



Davanın şike davası olmadığını öne süren Yıldırım, "Şike davası olsa Fenerbahçe yargılanmazdı. Ergenekon davası var, beni buraya yamamak için bir milletvekili, 'finansörü' diyor. Beni Ergenekona bağlamaya çalışıyorlar. Hükümetin devrilmesi için yargılama yapılıyor. Size sundum bazıları Başbakan için neler konuşuyor. Ben onları yapsam Ergenekon'a bağlanmıştım. Biraz saygı gösterelim. 14 yılımı Türk futboluna bağlamış bir insanım. Bir milletvekili, elinde bilgi belge olmadan suçluyor. Ya bunu organize veriyor... Nedir amaçları? Beni bilmiyorlar mı? Türkiye'de en büyük dava bahis şikesidir. Bochum'daki davadır. Orada oyuncu da satın alınmıştır, teknik direktörler de vardır. Bu dava Türkiye'de neden yürümüyor. Esas dava, bahis davasıdır" diye konuştu.

Büyük bir linç kampanyası yürütüldüğünü iddia eden Yıldırım, "Bizim üzerimizden Fenerbahçe itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Gerçekte ise hiçbir suçun olmadığı açıktır" diye konuştu.



"Beni bırakmasanız da diğerlerini bırakın"



Büyük bir linç kampanyası yürütüldüğünü iddia eden Yıldırım, "Bizim üzerimizden Fenerbahçe itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Gerçekte ise hiçbir suçun olmadığı açıktır. Ben kendimi için hiçbir şey istemem. Ama söz konusu Fenerbahçe ise kapı kapı dolaşırım. Endişem bu kaostan Türk futbolunun zarar görmesidir. Tüm başkanlardan ricam bir araya gelip bu konuya bir son vermemizdir. Bırakın üzerimize düşeni yapalım. Yeni aday olduğum için kaçma şüphem olmadığı ortadadır. Tüm yönetici ve arakadaşlarımın ailelerine kavuşmalarını talep ediyorum. Türk futbolu gerildi 3 ay daha yatsam bana bir şey kaybettirmez ama Türk futboluna çok şey kaybettirir. Beni bırakmasanız da diğerlerini bırakın. Benim elinizde olmam yeter. Bir bedel ödenecekse ben tek başıma oderim. Dar ağacında olsam da son sözüm Fenerbahçe..." diyerek sözlerini sürdürdü.



Tahliye kararı çıkacak mı?



Çağlayan Adliye Sarayı’nda futbolda şike iddialarına yönelik açılan davada 15. duruşma başladı. Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım için bugün tahliye kararı çıkmasını bekliyor.

Fenerbahçe'de gözler 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi. Camia, bugünkü duruşmada Aziz Yıldırım ve yöneticiler için tutuksuz yargılanma kararı çıkmasını umut ediyor.

Özel Yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya aralarında Aziz Yıldırım ve Olgun Peker'in bulunduğu 10 tutuklu sanık katılıyor. Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım için bugün tahliye kararı çıkmasını umuyor. Mahkeme’nin, savunmaları bitirip, saat 15:00’ten sonra tahliye taleplerini görüşmesi bekleniyor. Aziz Yıldırım'ın da söz alacağı 15. duruşmada sanıkların çapraz sorgularına devam edilecek. Öğleden sonra ise dava hakimlerinin savunmaları bitirip, sanıkların tahliye taleplerini alarak kararı açıklaması bekleniyor.