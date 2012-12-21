Şık giyineyim derken cildimize zarar mı veriyoruz?

Şık giyinmek ve modayı takip etmek adına giyilen hatalı ayakkabı seçimleri, ayaklarda su toplanması, cilt soyulması, burkulma ve nasır gibi sorunlara neden olduğu belirtildi.

Müdahalede geç kalındığında ise, ayaklarda sinir sıkışması ve şekil bozukluğu gibi sonuçlar doğuruyor.

Ayakta şekil bozukluğuna yol açan 6 hatalı ayakkabı seçimi olduğunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Metin Türkmen, ayak sağlığını korumak için ayakkabı, bot veya çizme alırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Prof. Türkmen, ayakkabı seçiminde yapılan hataları şu şekilde sıraladı:

1. Önü daralan ve ayağı sıkanlar: Ayakkabılarda en sık yaşanan problem, önü daralan ve ayağı sıkan dar kalıp, topuklu ayakkabılar ya da botlar giyilmesi ve bunlarla uzun süre ayakta kalınması. Önü daralan ayakkabılar parmakların rahatça hareket etmesini engelliyor. Zamanla parmakların şekli bozuluyor.

2. Yüksek topuklu olanlar: Yüksek topuklu ayakkabılarda ağırlık tarak kısmına geçeceği için parmaklara aşırı yük biniyor ve uzun süreli kullanımlar ayak ile parmaklarda şekil bozukluklarına neden oluyor.

3. Çok yüksek platformlular: Kadınlar moda olduğu için çok yüksek platform gibi denge bozan ürünler kullanılabiliyor. Ayrıca bu platformların sert olanları ayağın kıvrılmasını engelliyor, şoku emmeden diğer eklemlere aşırı baskı iletiyor.

4. Tamamen topuksuz olanlar: Özellikle gençlerin çok sık tercih ettikleri tamamen topuksuz ve aşırı yumuşak, genellikle bez veya süet olan ayakkabı ile çizmeler de sakıncalı. Çünkü ayağı hiç tutmayan, iç tabanı hiç desteklemeyen bu ayakkabılar içe basmaya meyilli olanlarda bu durumun daha da kötüleşmesine neden olabiliyor.

5. Bir numara büyükler: Topuklu ayakkabı ya da bot seçerken ince kalıplı ürünlerin büyük numaralarını almak büyük bir hata. Çünkü ayak öne gidince ayakkabı önden vuruyor, arkadan boşluk kalıyor ve topuk yürürken hareket ediyor. Bunun sonucunda ayakkabılar sürtüyor ve yara yapıyor.

6. Çok sert deriler ve sert rugan olanlar: Gerekli esneme ve yumuşama olmadığı için ayağın fonksiyonlarını bozuyor.



İdeal ayakkabı nasıl olmalı?



Prof. Dr. Türkmen, ayak sağlığı için ideal ayakkabının özelliklerini şöyle belirtti:

- Ayağın şekline uygun olmalı ve tam oturmalı. Ayak üç boyutlu olduğu için ayakkabının sadece boydan uyması yetmez, eni ve yüksekliği de uymalı. Ayağı iyi kavramalı ve özellikle bilek kısmı iyi tutmalı.

- Ayağı taraklı olanlar daha geniş kalıplı ayakkabılar kullanmalı, ince ayaklı kadınlar ise ince kalıplı olanları giymeli.

- Ayağı destekleyen bir iç taban ve şoku emen, doğru noktalarda esneyen bir dış tabanı olmalı.

- Ayakkabının önü ve yanları dar olmamalı, parmaklar yanlardan ve üstten rahat etmeli.

- İçi dışı deri olmalı. Bu tür ayakkabılar hem nefes aldığı için terletmez, hem de ayağın şekline daha kolay uyum sağlarlar.

- Derinin cinsi de önemli. Hassas cilde sahip, kemik yapısı belirgin ve çıkıntılı olanlar ile diyabet hastaları yumuşak derileri giymeli.

- Ayakkabı tabanının dış kısmı yeterince geniş olmalı. Özellikle denge ve burkulma sorunu olan kadınlar geniş, topuk kısmı daralmayan ayakkabılar seçmeli.

- Çok sert deri ve sert rugan yerine, ayağın şeklini daha iyi alan süet ve nubuk deriler tercih etmeli.