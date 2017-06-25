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Yaşam

Siirt'te köylüler arasında koyun otlatma kavgası; 3 ölü, 5 yaralı

Olayla ilgili polis soruşturma başlattı

25 Haziran 2017 13:10

Siirt'in Şirvan İlçesi'ne bağlı Durankaya ile Taşyaka köylüleri arasında çıkan, güvenlik korucularının da karıştığı silahlı kavgada, 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Siirt'in Durankaya ile Taşyaka köylerine mensup iki çoban, hayvan otlatırken henüz belirlenemeyen nedenle kavga etti. Çobanlar, akşam eve gidip, durumu köylülerine anlattı. Durankaya Köyü'nden bazı kişiler, bunun üzerine bir minibüsü binip, iddiaya göre konuşup, husumeti sonlandırmak amacıyla Taşyaka Köyü'ne gitti. Köye girişte, güvenlik korucusu olan taraflar arasında yine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf uzun namlulu silahlarla birbirine ateş açtı. Silahlardan çıkan kurşunların isabet ettiği Durankaya Köyü'nde yaşayan amca çocukları Ahmet, Zeydin ve Fethullah Cengiz olay yerinde yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hastaneye akın eden yaralı yakınları, gözyaşlarına boğulup, sinir krizleri geçirdi. 

Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için her iki köyde ve hastanelerde güvenlik önlemi aldı.

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