Siirt Valiliği'nden hayvan otlatma yasağı

Siirt Valiliği, üniversite, havalimanı, öğrenci yurtları ve çevresi ile Kezer Çayı bölgesinde her türlü alkol tüketimi, seyyar satıcıların satışı, sosyal ve kültürel amaçlı toplantı, piknik, hayvan otlatma gibi etkinlikleri yasakladığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, yüksek öğretim kurumları ve kampuslarında, kayıt dönemi ve eğitim- öğretim döneminde, öğretim ortamının bozulmasına yönelik faaliyetlerin önüne geçilebilmesi, güvenliğin devamının sağlanabilmesi, üniversite öğrenci yurtları ve yakın çevresinde olası olaylar öncesi, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının önem taşıdığı belirtildi. Valilik açıklamasında şöyle denildi:



"Üniversiteler ile bunlara bağlı yüksek öğretim kurumlarında, öğrenci yurtları ve çevresinde meydana gelebilecek olaylara karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin aldırılması, kamu düzeninin sağlanması, yasal olmayan eylem ve etkinliklere meydan verilmemesi, öğrenci, eğitimci ve velilerin okulla ilgisi olmayan huzur ve güveni bozan şahıslar ile okul çevrelerinde bulunan seyyar satıcıların hal ve hareketleriyle öğrencilere rahatsızlık veren şahısların men edilmesi, ailesinin ve kurumun bilgisi dışında evden ve yurtlardan kaçan veya kaybolan, çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek ve ileride yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecek olayların engellenmesi maksadıyla; Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi yol kavşağı-Siirt Havaalanı arasındaki yol güzergahı ile Kezer çayı arasındaki bölgede, her türlü sosyal ve kültürel amaçlı toplantı, gösteri, piknik vb. etkinlikler ile hayvan otlatma, seyyar satıcılık, park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içinde veya dışarısında alkol tüketilmesi faaliyetleri, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 11/c maddesi gereğince yasaklanmıştır. Bu bağlamda, yukarıda belirtilen hususlar dikkatle değerlendirilecek, herhangi bir aksaklığa meydan verilmeksizin uygulanmasını, aksine hareket edenler ile emirlere duyarsız kalanlara fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereği yasal işlem yapılacaktır."