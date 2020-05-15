Siirt'e kayyım olarak atanan Vali Ali Fuat Atik'in ilk icraatı Erdoğan portreleri astırmak oldu

İçişleri Bakanlığı'nca, Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile aynı partili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül'ün yerlerine sabah saatlerinde kayyum atandı. Kayyım olarak atanan Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in ilk icraati makam odasına Recep Tayyip Erdoğan portreleri astırmak olurken, belediyeye çok sayıda 'Erdoğan fotoğrafı' getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, Baykan'a Kaymakam Mehmet Tunç, Kurtalan'a ise İhsan Emre Aydın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Kayyım atamalarının ardından polis, belediye binalarının çevresini abluka altına aldı.





Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Ali Fuat Atik, "Siirt'e, hepimize hayırlı uğurlu olsun," diyerek görevine başladı. Atik'in ilk icraati makam odasına Tayyip Erdoğan portreleri asmak oldu.

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