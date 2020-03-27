Siirt Belediyesi, Koronavirüs'e karşı 3 dilde çağrı yaptı, 42 park kapattığını duyurdu

Siirt Belediyesi, yeni tip Koronavirüs'e karşı halka Kürtçe, Türkçe ve Arapça çağrılar yaptı, 42 parkı kapattığını duyurdu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Siirt Belediyesi Eş Başkanı Berivan Helen Işık, kentin en işlek Güres Caddesi'ni düzenli olarak dezenfekte ettiklerini belirterek, ""Belediye olarak tüm çağrılarımızı Türkçe, Kürtçe ve Arapça yapıyoruz. Bunların yanı sıra Siirt genelinde çocuklar başta olmak üzere tüm yaş gruplarının toplu bir halde bir araya gelememesi amacıyla 42 parkımızı geçici bir süre ile kapatmak zorunda kaldık" dedi.

Cezaevleri de dezenfekte edildi