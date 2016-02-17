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Kültür-Sanat

Sigur Ros İstanbul'da konser verecek

Dünyaca ünlü İzlandalı post-rock grubu 11 Haziran'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde konser verecek

17 Şubat 2016 14:08

İzlandalı post-rock grubu Sigur Ros, 11 Haziran günü Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahne alacak.

Grubun İspanya ile başlayacağı Primavera Sound turnesinin üçüncü konseri İstanbul'da olacak. 11 Haziran'daki konserin biletleri henüz satışta değil. Bir süredir Amerikalı prodüktör John Congleton'la çalan ekip son olarak çeşitli albümlerin yeni basımlarını yayınlamıştı. Sigur Ros'un İstanbul konseriyle ilgili tüm detaylar da önümüzdeki günlerde belli olacak. İzlandalı müzik grubu dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinin  bir bölümünde oynamış ve müzik yapmışlardı.

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