Sigur Ros İstanbul'da konser verecek

İzlandalı post-rock grubu Sigur Ros, 11 Haziran günü Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahne alacak.

Grubun İspanya ile başlayacağı Primavera Sound turnesinin üçüncü konseri İstanbul'da olacak. 11 Haziran'daki konserin biletleri henüz satışta değil. Bir süredir Amerikalı prodüktör John Congleton'la çalan ekip son olarak çeşitli albümlerin yeni basımlarını yayınlamıştı. Sigur Ros'un İstanbul konseriyle ilgili tüm detaylar da önümüzdeki günlerde belli olacak. İzlandalı müzik grubu dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinin bir bölümünde oynamış ve müzik yapmışlardı.