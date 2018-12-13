Sigortasız işçi çalıştıran Çalık Holding'e ihtiyati haciz!

Türkmenistan’daki tekstil fabrikalarında sigortasız işçi çalıştıran Çalık Holding hakkında çalışanların açtıkları dava sonuçlandı. İşçileri haklı bulan mahkeme, Çalık Holding hakkında icra takibi başlattı.

İşçilerin davalarına bakan hukuk bürosunun T24'e verdiği bilgilere göre, Bakırköy ve İstanbul Adliye'lerinde, Çalık Holding'e bağlı olarak Türkmenistan'daki fabrikalarda çalıştırılan işçilerin açtığı davalarda kazanan taraf çalışanlar oldu. Davalar sonucunda Ahmet Çalık'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Çalık Holding, sigortasız çalıştırdığı işçilerin alacaklarından dolayı ihtiyati hacizle karşı karşıya kaldı.

Sigortasız çalıştırılan işçilerin açtığı hizmet tespit davaları ve alacak davalarını kaybeden Çalık Holding, yaklaşık 180 işçinin alacaklarını ödemediği için zor durumda. Söz konusu çalışanların açtıkları davayı kazanmaları üzerine önce geri adım atarak sulh yolunu seçen Çalık Holding, daha sonra fikir değiştirerek diğer işçilerin alacaklarını sulh yoluyla ödemeyeceğini açıkladı.

Holding, T24’ün haberinin ardından yaptığı açıklamada davaların “yurt dışında grubun yönetim ve idaresinde olmayan fabrikaları ilgilendirmekte olduğunu” bildirdi.

Holding zor durumda

Çalık Holding'e karşı sigortasız işçi çalıştırmaya yönelik ilk hizmet tespit davası 2012 yılında Yargıtay tarafından onaylanarak kesinleşmişti. Kesinleşen kararla birlikte 2016 yılında Çalık Holding vekilleri tarafından işçilere sulh teklifi yapılmış ve neticede 24 davayı kapsayan toplam 33 işçinin hak ve alacaklarının tümü, bizzat işveren Ahmet Çalık tarafından imzalanan Sulh Sözleşmesi ile birlikte ödenmişti.

Emsal teşkil eden bu dava ve Sulh Sözleşmesi'nin ardından Türkmenistan'da sigortasız çalıştırılan diğer işçiler de hak ve alacakları için harekete geçince, Çalık Holding bu işçiler için de sulh yoluna gidileceğini açıklamıştı. Sulh yolunda çalışmalar başlasa da Çalık Holding, diğer işçiler için ödeme yapmadı.

Bunun ardından Çalık Holding'e yaklaşık 300 dava açıldı. 2 yıl süren söz konusu davalar, çalışanların lehine sonuçlanmaya başlayınca Çalık Holding ihtiyati hacizle karşı karşıya geldi. 12.12.2018 tarihi itibariyle 3 çalışanın dosyaları üzerinden başlatılan ihtiyati hacizlerle Çalık Grubu içinde yer alan Çalık Holding A.Ş. ve Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’nin banka hesaplarına, araç ve taşınmazları ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konuldu.