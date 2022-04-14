Sigorta talebinde telefonunu tuvalete düşürenler öne çıktı

Telefon sigortası şirketi Insurance2go verilerine göre; en çok telefon tuvalete düştüğü için sigortaya başvuruluyor.

Mobil telefonların sigortalanmalarıyla ilgili veriler paylaşan Insurance2go, insanların neden sigortaya başvurduklarını listeledi. Sigorta için başvuranlardan 739’u tuvalete telefonunu düşürdüğünü, 505’i takside unuttuğunu ve 302’si de köpeklerinin telefonu bozduğunu söylüyor. Diğer nedenler arasında ise bebeğin telefonu bozduğu, titreşimdeyken masadan yere veya banyoya düştüğü belirtiliyor.

Hatta cihazını yanlışlıkla çiftlikteki büyük bir çamur çukuruna düşürdüğünü söyleyen bile var.

Insurance2go, 2017 yılına kadar müşterilerden gelen tüm talepleri analiz etti. Bebeklerle ilgili iddiaların sayısı listede altıncı sırada yer aldı. Listede örümcek yüzünden telefonunun bozulduğunu söyleyenler dahi yer alıyor. Bir müşterinin, “Üzerimde örümcek görünce telefon bacağımdan düştü” dediğini, bir diğerinin de “Tema parkında bir yaban arısı üzerime uçtu ve ben telefonumu düşürdüm ve şimdi ekranın üst kısmı çatlak” dediğini belirtiyor.