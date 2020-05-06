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Kültür-Sanat

Sigmund Freud’un Londra’daki evi çevrimiçi ziyarete açıldı

Freud’un kızı Anna Freud, 1982’ye kadar bu evde kaldı ve ölümünden sonra evin müze olmasını istedi

06 Mayıs 2020 20:43

Nörolog ve psikanaliz kuramının kurucusu kabul edilen Sigmund Freud’un Londra’daki evi, doğum günü olan 6 Mayıs’ta çevrimiçi ziyarete açıldı.

Freud ve ailesi, II. Dünya Savaşı sırasında Avusturya’daki Nazi baskısından kaçarak Londra’daki bu son evlerine yerleştiler. Freud, 23 Eylül 1939’da bu evde hayata veda etti.

Freud’un kızı Anna Freud, 1982’ye kadar bu evde kaldı ve ölümünden sonra evin müze olmasını istedi. Freud Müzesi 1986 yılında halka açıldı.

Müzede Freud’un terapilerinde kullandığı halı kaplamalı antika koltuk, çalışma odası ve kütüphanesinde bulunan kitapları ve notları, Salvador Dali’nin çizdiği Freud portresi de dahil iki bin eser bulunuyor.

Freud Müzesi'ni ziyaret için tıklayın 

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