Edirne'de sığınmacıları takip ederken gözaltına alınan gazeteci İdris Sayılğan tutuklandı

Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacıları takip ettiği sırada gözaltına alınan gazeteci İdris Sayılğan tutuklandı.

Türkiye’nin sınır kapılarını açması üzerine Yunanistan’a geçmek için Edirne sınırına giden sığınmacıları takip etmek üzere bölgeye giden Mezopotamya Ajansı muhabirleri İdris Sayılğan ve Naci Kaya, “yasaklı bölgede çekim yapmak" gerekçesiyle gözaltına alındı.

KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nda çalıştığı dönem 17 Ekim 2016’da tutuklanan ve 3 yıl 1 ay tutuklu kaldıktan sonra 27 Kasım 2019’da tahliye edilen İdris Sayılğan, sabah saatlerinde Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Hakkında Muş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 yıl 3 ay hapis cezası verilen Sayılğan, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi’ne SEGBİS ile bağlandı.

Savcılık tarafından tutuklanması istenen Sayılğan, mahkemede verdiği ifadede de tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye edildikten sonra Mezopotamya Ajansı'nda çalışmaya çalıştığını belirterek, "Kuytu bir yerde çekim yapmadık. Çekim yaptığımız yerin askeri bölge olduğunu bilmiyordum. Yasak bölge olduğunu bilseydik, izin alırdık. Fakat bütün basın orada canlı yayın ve röportaj yapıyordu. Gazeteciyiz ve haber yapmak için oraya gitmiştik. Oraya yurt dışına çıkmak için değil, haber yapmak için gittim. Bizlerle birlikte orada gözaltına alınan gazeteciler var, onlar serbest bırakıldı. Onun için serbest bırakılmamı talep ediyorum” dedi. Savunmaların ardından mahkeme, Sayılğan’ın tutuklanmasına karar verdi. Tutuklama için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yurt dışı yasağı olan Sayılğan’ın sınırı geçmeye çalışırken yakalandığına dair yazısı gerekçe oldu. Mahkeme heyeti, bölgeden geçtiği haberlerin itiraz sırasında delil olarak sunulması halinde bir değerlendirme yapacaklarını bildirdi.

Edirne Jandarma Komutanlığı’nda tutulan gazeteci Naci Kaya ise, dün akşam adliyeye götürülerek SEGBİS ile Aydın’daki mahkemesine bağlandı. Savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Kaya, hâkimlikçe serbest bırakıldı. Ancak Kaya halen gözaltında tutulmaya devam ediliyor. (MA)