Sığınmacılar için bir cumartesi sabahı; saatler içinde 223 kişi Ege denizini geçti

T24 Dış Haberler

Avrupa Birliği’nin Brüksel’deki lideler zirvesinde göçmenler ilgili yeni kararlar alınırken; yeni ve daha iyi bir hayat hayaliyle Türkiye’den Yunanistan’a geçişler sürüyor.

Ege denizindeki sığınmacı geçişlerini gözlemleyen Aegean Boat Report’un sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre, sabah saatlerinden bu yana Yunanistan’ın Sakız, Midilli ve Farmakonisi (Bulamaç) adalarına toplamda 223 sığınmacı geçti.

İlk bot, sabah 06:45 sıralarında Sakız’a ulaşırken; için 17 çocuk, 14 kadın ve 17 erkek bulunduğu kaydedildi. Sakız’a ulaşan ikinci botta ise 10’u çocuk, 5’i kadın ve 25’i erkek olmak üzere toplam 40 kişi olduğu bilgisi paylaşıldı.

45 kişiyi taşıyan bir başka bota ise saat 08.00 sıralarında Farmakonisi adasının güneydoğusunda Yunan Sahil Güvenliği (HCG) tarafından müdahale edildiği ve içindekilerin Leros adasına götürüldüğü belirtildi.

Sığınmacı krizinden en çok etkilenen adalardan biri olan Midilli’ye ulaşan iki botta ise 90 kişi vardı. Botlardan birinin Tsipouri, diğerinin ise Agios Dimitris sahillerine ulaştığı kaydedildi.

T24’e konuşan bölgeden kaynaklar, Midilli’ye cumartesi günü ulaşan ilk botta bulunan 57 kişinin çeşitli milletlerden olduğunu söyledi. Botta ciddi bir sağlık problemi yaşayan kimse olmadığı belirtilirken; sığınmacıların Moria kampına götürüldüğü ifade edildi. İkinci bottaki 33 sığınmacının tamamının Afganistan uyruklu olduğu kaydedildi. Skala Sikamineas yakınlarına ulaşan bottakilerin ilk olarak bölgedeki ikinci kademe kampa alındığı, daha sonra ise polis otobüsleriyle nakledildiği öğrenildi.

Ege denizinde geçiş yapan botlardan herhangi bir can kaybı yaşandığı bilgisi paylaşılmadı.

Mayıs ayında 2 bin 916 sığınmacı Yunanistan'a geçti

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) açıkladığı son verilere göre Mayıs ayında toplamda 10 bin 760 sığınmacı İtalya, Yunanistan ve İspanya üzerinden Avrupa’ya geçti. Yunanistan’a geçen sığınmacıların sayısı Nisan ayına göre (3 bin 32) ufak bir miktar azalarak 2 bin 916 oldu.