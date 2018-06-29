AB'den Türkiye'ye sığınmacılar için 3 milyar Euro'luk desteğe onay

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeli göçmenler için ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılmasına karar verdi.

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi kapsamında dün akşam İtalya'nın engeli nedeniyle sonuçlarda anlaşma sağlayamayan liderler, sabah yayımladıkları sonuç bildirgesinde AB Afrika Fonu'na da 500 milyon euro transfer etme kararı aldıklarını duyurdu.

İtalya, Türkiye'ye ikinci 3 milyar euro'nun aktarılmasına yönelik engeli kaldırmak için AB Afrika Fonu'na takviye yapılmasını şart koşuyordu.

AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar euro'luk mali desteğin serbest bırakılması kararı yer aldı.

Dün akşam İtalya, AB Liderler Zirvesi'nde alınacak tüm kararları bloke ederek, 28 üye ülkenin ortak yayımlayacağı sonuç bildirgesine geçici olarak engel olmuştu.