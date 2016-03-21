Sığınmacı ressamlardan Kilis'e ‘Nobel’ desteği

Kilis'teki konteyner kentte barınan 8 Suriyeli ressam "Nobel Barış Ödülü"ne aday gösterilen kente, tuvale yansıttıkları eserleriyle destek verdi

Elbeyli Konteyner Kenti'nde yaşayan Suriyeli ressamlar, "ülkelerindeki iç savaşı ve Türk halkının kendilerine uzattığı yardım eli"ni konu alan eserleriyle "Nobel Barış Ödülü"ne aday gösterilen Kilis'e destek oldu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, resmi kayıtlara göre nüfusu 90 bin 300 olan Kilis'teki Suriyelilerin sayısı 125 bin 700'e ulaştı. Olayların başladığı ilk günden itibaren Suriyeli kardeşlerini yalnız bırakmayan Kilis halkı, yaklaşık 6 yıldır aşını ve ekmeğini paylaştıkları sığınmacılara yardımlarını sürdürüyor.

Elbeyli Konteyner Kenti'nde barınan 8 Suriyeli ressam da "Nobel Barış Ödülü"ne aday gösterilen Kilis'e, tuvale yansıttıkları eserleriyle destek verdi.

Eserlerinde Türkiye'nin sığınmacılar için yaptığı fedakarlıkların yanı sıra ülkelerindeki iç savaş anlatan ressamlar, Kilis'in Nobel'i fazlasıyla hak ettiğine inanıyor.

Kilis'teki konteyner kente yerleştirildiklerini anlatan ressam Eye Absi, şöyle konuştu: "Savaşın psikolojisini atlatabilmek amacıyla 2 yıl önce resim yapmaya başladım. Daha doğrusu kendimi renklere verdim. Duygularımı bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bu süreçte Kilis halkını hep yanımızda hissettik. Resimlerimde Türk halkının yardımseverliğine yer veriyorum çünkü bunlar yıllar geçse de bir köşede kalacak ve gelecek nesiller bu resimlerden bir şeyler öğrenecek. Yaşanan savaş sonrası bizi kucaklayan sadece Türkiye oldu. Bu fedakarlığı yapan en başta gelen Kilis'in 'Nobel Barış Ödülü'nü almasını çok istiyorum."

Absi, resimlerinde daha çok Türkiye'nin Suriye halkına yaptığı yardımlara yer verdiğini ifade etti.

"Kilis Nobel'i çoktan hak etti"

Mune Al Haci de 3 yıl önce geldiği Kilis'te kendileri için her türlü desteğin verildiğini belirtti.

Kilis'in, Nobel'i çoktan hak ettiğini dile getiren Haci, "Böyle bir kent dünyada yok çünkü kendi nüfusundan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Üstelik her iki halk 6 yıldır kardeşçe yaşıyor. Bu barış ortamı ve Kilislilerin yaptıkları, her türlü övgüye layıktır." diye konuştu.

Muhammet Mahmud da sözün bittiği yerde resimlerin devreye girdiğine inandığını anlattı.

Kamp idaresinin sunduğu imkanlarla çok sevdiği ressamlığı sürdürme fırsatı bulduğunu dile getiren Mahmud, "Bize kucak açan ve hiçbir zaman yabancılık hissetmediğimiz Kilis'in Nobel Barış Ödülü'nü alacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.