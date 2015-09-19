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Yaşam
Deutsche Welle

'Sığınmacı orkestrası' ilk konserini veriyor

Avrupa'nın çeşitli ülkelerine kaçan Suriyeli müzisyenlerin kurduğu filarmonu orkestrası ilk konserini Almanya'da veriyor.

19 Eylül 2015 18:34


"Sürgündeki Suriyeliler Filarmoni Orkestrası" (Syrian Expat Philharmonic Orchestra) üyeleri bugün ilk kez Almanya'nın Bremen kentinde birlikte çalışma imkânı bulacak. 30 dolayında Suriyeli müzisyenden oluşan orkestra, salı günü (22 Eylül) Bremen Radyosu'na bağlı Sendesaal'de ilk konserini verecek.

Sendesaal'in programında yer alan bilgilere göre, Bremen Gençlik Senfoni Orkestrası'nın (JSO) eski üyeleri de Suriyeli müzisyenlere eşlik edecek. Dinletide klasik ve oryantal enstrümanlar çalınacak.

Doğudan ve Batıdan eserler yorumlanacak

Martin Lentz'in yönetiminde eseri yorumlanacak besteciler arasında MAias Alyamani, Issa Boulos, Salim Dada, Franz Schubert, Peter İlyiç Çaykovsky ve George Fenton da yer alıyor.

Müzisyenler, "orkestranın, Suriye'yi savaş ve tahribatın ötesinde, bir kültür ulusu olarak göstermeyi hedeflediğini" açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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