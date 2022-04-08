Sığınma evinde kalan kadınlar, CHP'li Alban'a mektup yazdı; "Her gün makarna yediriyorlar, yarım tabak veriyorlar"

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı evlerde kalan kadınların yazdığı mektubu paylaşarak, yetersiz beslenmeden şikayet ettiklerini aktardı. Bir kadın yazdığı mektupta, “Her gün makarna yediriyorlar bize, yarım tabak veriyorlar” dedi. Alban, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

CHP'li Alban'ın aktardığına göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı evlerde kalan kadınlar, “Yemekte her gün neredeyse her öğün makarna çıkıyor. Çocuklarımız yetersiz besleniyor. Yemek porsiyonları küçüldü” diyerek isyan etti. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban’a yazdıkları mektupla şikayetlerini dile getiren sığınma evinde kalan kadınlar, çocuklarının yetersiz beslendiğini, idareye yapılan şikayetlere rağmen hiçbir çözüm bulunmadığını aktardı.

Alban’a mektup yazan bir kadın eşinden şiddet gördüğü için 4 ay önce sığınma evine yerleştiğini belirtti ve şunları ifade etti:

“Biz burada yemeklerden çok şikayetçiyiz. Her gün makarna yediriyorlar bize, yarım tabak veriyorlar. Makarna yemekten bıktık. Müdürlere söyledik ama değişmedi. ‘İmkanlar bu kadar’ diyorlar. Her gün makarna var. Özel firma getiriyormuş. Onlara telefon ettiler ama yine makarna var yemekte. Siz devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Biz mağduruz kadınlar olarak. Çocuklarımız için yardım istiyoruz. Kreş yok.”

Alban, konuyu Meclis'e taşıdı

Yaşanılan ekonomik krizin en çok çocukları ve kadınları mağdur ettiğini dile getiren CHP’li Alban, kadın sığınma evlerinde yaşanan mağduriyeti TBMM gündemine taşıdığını belirtti. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Alban, “Bakanlığınıza bağlı olan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında kalan kişilerden tarafımıza birçok şikayet gelmektedir. Özellikle kadın konukevlerindeki fiziki ortamın yetersizliği, yemek çeşitlerinin ve miktarının az olduğu iddia edilmekte, çocuklarıyla kalan kişilerin kreş gibi imkanlardan yararlanamadıkları öne sürülmektedir. Yine iddialar arasında, bu kadın konukevlerinde kalan kişilere verilmek üzere bağışlanan her türlü giyim eşyası, kişisel bakım ürünleri ve diğer malzemelerin kendilerine ulaşmadığı öne sürülmüştür” dedi.

"Firmalar maliyetleri bahane ederek porsiyonları azaltıyor"

Kadın sığınma evlerinde verilen yemeklerin ihaleye çıkarıldığını fakat ihaleyi alan firmaların yükselen maliyetleri bahane ederek porsiyonları ve yemek çeşitlerini azalttığı iddialarının bakanlık tarafından araştırılması gerektiğini vurgulayan Alban, özellikle çocuklarıyla birlikte kalan kadınların çok mağdur olduğunu kaydetti.

Alban, “Özellikle kamu kurumlarının yemek ihalelerini alan firmalar da şikayetlerini dile getirdi. İhalenin yapıldığı tarihteki sıvı yağın şu anda 3 katı zamlandığını, patatesten soğana, salçadan tuza her ürüne gelen zamlardan dolayı ihale şartlarını yerine getiremediklerini ve bakanlıktan yeni ihale açmalarını talep ettiklerini belirttiler” dedi.

Alban, ANKA Haber Ajansı'na verdiği demeçte, "Türkiye'de yaşanan ekonomik krizler yine kadınlarımızı yine çocuklarımızı buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız'da bulunan kadın sığınma evlerinde bizlere ulaşan şikayetler nedeniyle şu an kadınlarımıza ve orada yaşayan çocuklarımıza tek çeşitli yemekler çıkmaktadır. Artık makarna pilav yemekten bıktık dediler. Biz açız ve ve çok çeşitli yemek yiyemiyoruz diye bize ilettiler. Şimdi Sayın Bakan, bu konunun araştırılması ile ilgili zaten size bir soru önergesi gönderdim. Ama bu ekonomik krizde ihale ettiğiniz özel şirketler bir zeytin yağının litresinin üç kat arttığı, patatesin on lirayı geçtiği, domatesin otuz lirayı bulduğu bir dönemde tabii ki makarnaya pilava mahkum kalırlar. Bunların düzeltilmesi acil ve ivedidir. Bizim kadınlarımızı kaderine terk etmeyin. Kadın sığınma evlerindeki kadınlarımız ve onlarla birlikte yaşayan çocuklarımızı makarna, pilav sadece değil çok çeşitli yemekleri yemeğe hepimiz gibi hakları var" dedi. (ANKA)