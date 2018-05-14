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Yaşam

Sığındığı ağaca yıldırım düşen çoban yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta yağmurdan kaçarak bir ağacın altına sığınan Mustafa Çam, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

14 Mayıs 2018 01:31

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hayvan otlatan Mustafa Çam (43), yağmurdan kaçıp altına sığındığı ağaca yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kantarma Mahallesi'nin kırsal kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Çam hayvanlarını otlatırken yağmur başladı.

Yağmurdan kaçarak bir ağacın altına sığınan Mustafa Çam, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olayı gören diğer çobanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çam'ın cesedi Pazarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

 

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