T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Karanfil çayı, vücutta biriken nikotinin atılmasını hızlandırıyor

Karanfil tomurcukları ile hazırlanan çay vücutta biriken nikotin maddesinin kotinin haline dönüşümünü hızlandırıyor ve vücuttan hızla atılmasını sağlıyor

06 Şubat 2013 18:13

Klinik çalışmalara göre, karanfil tomurcukları ile hazırlanan çay, vücutta biriken nikotinin atılmasını hızlandırıyor. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada'nın açıklamasına göre, sigarayı bırakmak isteyenler için bitki çaylarından alınacak destek yararlı olabilir.

Prof. Yeşilada, “Birçok klinik çalışmada karanfil tomurcukları ile hazırlanan çayın, erkek sigara içicilerine bir ay süre ile uygulandığında, vücutta biriken nikotin maddesinin kotinin haline dönüşümünü hızlandırdığı ve vücuttan hızla atılmasını sağladığı gösterilmiştir” şeklinde konuştu.


Melisanın yatıştırıcı etkisi var


Klinik çalışmalarda karanfil çayı verilen gruptaki gönüllülerin yüzde 38’inde sigara yoksunluk belirtilerinin önemli ölçüde azaltılabildiği ve bu suretle herhangi bir zorlukla karşılaşmadan sigarayı bırakabildiklerini belirten Prof. Dr. Erdem Yeşilada şunları söyledi: “Karanfil çayının içimini kolaylaştırmak için tarçın kabuğu ile birlikte hazırlanmış karışıma melisa (oğulotu) yaprağı ilave edilerek günde 3-4 bardak içilebilir. Melisa, sigara bırakılmasına bağlı sinirlilik halinin giderilmesinde önemli bir katkı sağlayacak ve güzel aroması ile karanfil/tarçın karışımının lezzetini artıracaktır.”

Melisa adı altında satılan uzun boylu yaprakların satın alınmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Yeşilada, “Bu şekilde olan yapraklar limonotudur ve yatıştırıcı etkisi yoktur. Gerçek melisanın yaprak dokusu incedir” uyarısında bulundu.

(ntvmsnbc)

ETİKETLER

karanfilçaysigaranikotinProf Dr Erdem Yeşilada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24