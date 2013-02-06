Karanfil çayı, vücutta biriken nikotinin atılmasını hızlandırıyor

Klinik çalışmalara göre, karanfil tomurcukları ile hazırlanan çay, vücutta biriken nikotinin atılmasını hızlandırıyor. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada'nın açıklamasına göre, sigarayı bırakmak isteyenler için bitki çaylarından alınacak destek yararlı olabilir.

Prof. Yeşilada, “Birçok klinik çalışmada karanfil tomurcukları ile hazırlanan çayın, erkek sigara içicilerine bir ay süre ile uygulandığında, vücutta biriken nikotin maddesinin kotinin haline dönüşümünü hızlandırdığı ve vücuttan hızla atılmasını sağladığı gösterilmiştir” şeklinde konuştu.



Melisanın yatıştırıcı etkisi var



Klinik çalışmalarda karanfil çayı verilen gruptaki gönüllülerin yüzde 38’inde sigara yoksunluk belirtilerinin önemli ölçüde azaltılabildiği ve bu suretle herhangi bir zorlukla karşılaşmadan sigarayı bırakabildiklerini belirten Prof. Dr. Erdem Yeşilada şunları söyledi: “Karanfil çayının içimini kolaylaştırmak için tarçın kabuğu ile birlikte hazırlanmış karışıma melisa (oğulotu) yaprağı ilave edilerek günde 3-4 bardak içilebilir. Melisa, sigara bırakılmasına bağlı sinirlilik halinin giderilmesinde önemli bir katkı sağlayacak ve güzel aroması ile karanfil/tarçın karışımının lezzetini artıracaktır.”

Melisa adı altında satılan uzun boylu yaprakların satın alınmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Yeşilada, “Bu şekilde olan yapraklar limonotudur ve yatıştırıcı etkisi yoktur. Gerçek melisanın yaprak dokusu incedir” uyarısında bulundu.

(ntvmsnbc)