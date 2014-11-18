Vücudunuz diyor ki; sigarayı bırakın, hayret edeceksiniz

ABD’de sigara kullanımı yüzünden 443 bin kişinin yaşamını yitirmesi endişe verici bir haber. İyi haber ise, sigarayı ne kadar erken bırakırsanız o kadar sağlığınızın düzeliyor olması. Sigara bağımlılığından erken yaşta kurtulamayanların da üzülüp umutsuzluğa kapılmasına gerek yok; çünkü ne zaman bırakırsanız bırakın, bu ömrünüze birkaç sene daha katabilir. Sizi en çok sevindirecek durum ise sağlık yaşamınızdaki olumlu değişimlerin hızla gerçekleşecek olması.

Dünyanın saygın medya kuruluşlarından Huffington Post, CVS Sağlık ile ortak yaptıkları analiz haberde, içilen son sigaradan sonra vücutta neler olduğunu gözler önüne seren infografik hazırladı.

'Hayret verici' etkileri aşağıda görebilirsiniz: