T24 LogoT24 Logo
Sağlık

'Sigarayı bırakmak istiyorsanız dumanı daha az içinize çekin'

Uzmanlar sigara alışkanlığıyla savaşımda evde veya iş saatlerinde hiç ya da daha az sigara içilmesni veya sigaranın tamamının içilmemesini de öneriyorlar

25 Ekim 2012 11:46

Sigara bağımlılığından kurtulmaya çalışanların dumanı daha az içlerine çekmeleri veya çalışma saatleri sırasında sigara içmekten kaçınmaları tavsiye edildi. İngiltere'deki Sağlık Enstitüsü bu önlemlerin sigarayı bırakma konusunda ilk adımlar olabileceğini belirtti.

İngiliz Sağlık Hizmetleri, daha önce tiryakilerin sigara içmekten tamamen vazgeçmelerini tavsiye etmekteydi. Ancak Birleşik Krallık'ın İngiltere bölgesini kapsayan tavsiye, sigara alışkanlığından vazgeçirmeyle ilgili çalışmalarda daha yumuşak bir tavır benimsenmesi eğilimini ortaya koyuyor.

Sigarayla akciğer kanseri arasındaki ilişkinin kesin bir şekilde belirlenmesiyle, 1950'lerden 2000'li yılların başına dek, İngiltere'de sigara içenlerin oranı önemli düşüş kaydetti.

Ancak son 10 yıldır, yüzde 20'nin üzerinde seyreden sigara içenler oranında bir değişme olmuyor. Yapılan araştırmalar sigara içenlerin üçte ikisinin bu alışkanlıktan vazgeçmek istediğini gösteriyor. Dolayısıyla bu son tavsiyeler, sigarayı bırakmakta zorlanan kişilere ulaşmayı hedefliyor. Enstitünün son tavsiyelerinde, sigarayı tamamen bırakmanın hala en iyi seçim olduğu vurgulanıyor ve daha az içmenin sağlık üzerinde nasıl bir etki yaratacağının kuşkulu olduğu da kabul ediliyor.

Uzmanlar sigara alışkanlığıyla savaşımda evde veya iş saatlerinde hiç ya da daha az sigara içilmesni veya sigaranın tamamının içilmemesini de öneriyorlar. (BBC Türkçe)

ETİKETLER

sigarasağlıkkanser

İlgili Haberler

Türkiye en çok sigara içilen 25. ülke, bir kişi yılda 1399 sigara içiyor...

Dünya Akciğer Vakfı ve Amerikan Kanser Derneği kapsamlı bir sigara haritası hazırladı. Araştırma 71 ülkede yapıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24