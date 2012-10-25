'Sigarayı bırakmak istiyorsanız dumanı daha az içinize çekin'

Sigara bağımlılığından kurtulmaya çalışanların dumanı daha az içlerine çekmeleri veya çalışma saatleri sırasında sigara içmekten kaçınmaları tavsiye edildi. İngiltere'deki Sağlık Enstitüsü bu önlemlerin sigarayı bırakma konusunda ilk adımlar olabileceğini belirtti.

İngiliz Sağlık Hizmetleri, daha önce tiryakilerin sigara içmekten tamamen vazgeçmelerini tavsiye etmekteydi. Ancak Birleşik Krallık'ın İngiltere bölgesini kapsayan tavsiye, sigara alışkanlığından vazgeçirmeyle ilgili çalışmalarda daha yumuşak bir tavır benimsenmesi eğilimini ortaya koyuyor.

Sigarayla akciğer kanseri arasındaki ilişkinin kesin bir şekilde belirlenmesiyle, 1950'lerden 2000'li yılların başına dek, İngiltere'de sigara içenlerin oranı önemli düşüş kaydetti.

Ancak son 10 yıldır, yüzde 20'nin üzerinde seyreden sigara içenler oranında bir değişme olmuyor. Yapılan araştırmalar sigara içenlerin üçte ikisinin bu alışkanlıktan vazgeçmek istediğini gösteriyor. Dolayısıyla bu son tavsiyeler, sigarayı bırakmakta zorlanan kişilere ulaşmayı hedefliyor. Enstitünün son tavsiyelerinde, sigarayı tamamen bırakmanın hala en iyi seçim olduğu vurgulanıyor ve daha az içmenin sağlık üzerinde nasıl bir etki yaratacağının kuşkulu olduğu da kabul ediliyor.

Uzmanlar sigara alışkanlığıyla savaşımda evde veya iş saatlerinde hiç ya da daha az sigara içilmesni veya sigaranın tamamının içilmemesini de öneriyorlar. (BBC Türkçe)