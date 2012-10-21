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Sağlık

Türkiye en çok sigara içilen 25. ülke, bir kişi yılda 1399 sigara içiyor...

Dünya Akciğer Vakfı ve Amerikan Kanser Derneği kapsamlı bir sigara haritası hazırladı. Araştırma 71 ülkede yapıldı

21 Ekim 2012 14:20

Dünya Akciğer Vakfı ve Amerikan Kanser Derneği’nin çalışmasına göre Türkiye’de yılda kişi başına 1399 sigara içiliyor. En çok sigara içilen bölge ise 2 bin ortalamayla Doğu Avrupa...

Dünya Akciğer Vakfı ve Amerikan Kanser Derneği kapsamlı bir sigara haritası hazırladı. Araştırma 71 ülkede yapıldı.

Türkiye 1 yılda kişi başı ortalama 1399 sigara ile 25. sırada yer alıyor.

Araştırmaya göre en fazla sigara içilen bölge yılda ortalama 2 bin sigara ile Doğu Avrupa iken en az sigara içilen bölgeler Sahraaltı Afrika ile Güney Asya olarak açıklandı.

En fazla sigara içilen ülke ise yılda kişi başı ortalama 2 bin 861 sigara ile Sırbistan oldu. 2009 ila 2011 yıllarını kapsayan araştırmada ikinci sırayı 2 bin 822 sigara ile Bulgaristan, üçüncü sırayı 2 bin 795 sigara ile Yunanistan, dördüncü sırayı ise 2 bin 786 sigara ile Rusya aldı.

En az sigara içen ülke ise yılda kişi başı 42 sigara ile Etiyopya oldu. Sondan ikinci Çad, sondan üçüncü ise Kamerun olarak açıklandı.

Doğu Avrupa’nın en az sigara tüketen ülkesi ise yılda kişi başına düşen 1404 sigara ile Romanya oldu.

Doğu Avrupa dışında en fazla sigara tüketenler arasına ise Güney Koreliler, Kazaklar ve Japon girdi. ABD listede 34. sırayı aldı. ABD’de yılda kişi başı tüketilen sigara sayısı ortalama 1028 olarak açıklandı.

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