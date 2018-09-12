Sigarayı bırakmak için aldığı karışım öldürdü

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada çalışan 25 yaşındaki Murat Duman, sigarayı bırakmak arkadaşından aldığı bir karışımı içmesinin ardından hayatını kaybetti.

Murat Duman, 7 yıldır içtiği sigaradan kurtulmak için bir arkadaşından aldığını söylediği karışımı pazar günü eve getirdi. Kardeşlerinin sorması üzerine söz konusu karışımı içtikten sonra sigaradan kurtulacağını söyleyen Murat Duman, süzdükten sonra dolaba koyduğu karışımdan daha sonra bir bardak içerek banyoya girdi.

Murat Duman’ın banyodan uzun süre çıkmaması üzerine şüphelenen kardeşi ve ablası, cevap almayınca kapıyı zorlayarak açtı. Banyo kapısı açıldığında baygın halde bulunan Murat Duman’ın hemşirelik eğitimi gören ablası, nabzını ve kalbini kontrol etti. Daha sonra çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Murat Duman, burada hayatını kaybetti. Duman’ın cesedinden alınan parçalar otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Baba Mehmet Duman, oğlunun 17 yaşından beri sigara içtiğini, sigarayı bırakması için kendisini defalarca uyardığını belirterek, şunları anlattı:

“Son dönemde kendisi de çok bırakmak istedi. Oğlumla yaşamını yitirmeden birkaç saat konuştum. Bana, ‘Baba bir bitki alacı aldım, sigaradan kurtulacağım’ dedi. Ben de ona aldığı ilaç ya da karışımın ne olduğunu bilip bilmediğini sordum. ‘Araştıralım, sonra kullanırsın’ dedim. Buna daha önce kullananların sigarayı bıraktığını söyledi. Bir arkadaşının tavsiyesi ile 3 litrelik şişede bulunan karışımı eve getirmiş. İçerisinde ot varmış. Ablası ve kardeşi de o sırada evdeymiş. Karışımı süzdükten sonra dolaba koymuş. Bir süre sonra dolaptan çıkararak içmek istemiş. Ablası ve kardeşi kötü kokudan dolayı içmemesini söylemiş, ancak kendisi sigarayı kesin bıraktırdığı için koku geldiğini söylemiş ve bir bardak içmiş. Sabah işe gideceğinden kardeşinden kıyafetini hazırlamalarını istemiş ve banyoya girmiş. 20 dakika banyodan çıkmayınca kardeşleri şüphelenmiş. Kapı zorla açılınca baygın halde bulmuşlar. Ambulans çağırmışlar. Hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.”

Mehmet Duman, “Devletin bu tür bitkisel denilen, ancak içerisinde ne olduğu bilinmeyen ilaçlar konusunda denetim yapması gerekir. Biz yandık, başkası yanmasın” dedi. (DHA)