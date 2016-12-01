Sigarayı 60'lı yaşlarda bırakmak bile ömrü uzatıyor

Araştırmacılar, sigara tiryakilerinin 60'lı yaşlarında bile sigarayı bırakmasının yaşam sürelerini uzatabileceğini belirtti.

"American Journal of Preventive Medicine" dergisinde yayımlanan çalışmada, sigarayı bırakmak için asla geç olmadığı ve "ne kadar erken bırakılırsa, yaşam süresinin o kadar uzun olabileceği" bildirildi.

DHA'da yer alan habere göre, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsünden (NIH) araştırmacılar, 160 bin kişiyi inceledikleri çalışmada 70 yaş ve üzerindeki sigara içicilerinin altı yıl içinde ölme ihtimalinin, hiç sigara içmeyenlere kıyasla üç kat daha fazla olduğunu kaydetti.

Araştırmanın yöneticisi Sarah Nash, "Veriler, sigaraya başlama ve bırakma yaşlarının ve sigara içme sürelerinin, ABD'deki 70 yaş ve üzeri yetişkinlerin ölümlerine ilişkin önemli göstergeleri ortaya koymuştur." dedi.

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Nash, çalışmanın sürdüğü 6,4 yılda katılımcıların yaklaşık yüzde 16'sının öldüğünü, bunlardan yüzde 56'sının eski sigara içicilerden, yüzde 6'sının da halihazırda sigara içenlerden oluştuğunu söyledi.

Kadınların hiç sigara içmemiş olma ihtimalinin erkeklere nazaran daha fazla olduğu kaydedilen çalışmada, erkeklerin sigaraya daha erken yaşlarda başlama eğiliminin daha yüksek olduğu bildirildi.

Sigarayı tedricen, 30 ve 69 yaşları arasında farklı zamanlarda bırakmanın ölüm ihtimalini azalttığını belirten Nash, sigara içenlerin yüzde 33,1'inin hayatını kaybettiği çalışma grubunda, hiç içmeyenlerin yüzde 12,1'inin öldüğünü ifade etti.

Çalışmada, sigarayı 30'lu, 40'lı, 50'li ve 60'lı yaşlarında bırakan eski tiryakilerin, sırasıyla yüzde 16,2'sinin, yüzde 19,7'sinin, yüzde 23,9'unun ve yüzde 27,9'unun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Sigara, akciğer, mesane, bağırsak, karaciğer, pankreas ve mide kanserlerinin yanı sıra kalp hastalığı, felç, diyabet, zatürre ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi hastalıklara yol açıyor.

Geçen ay yapılan bir araştırmada, her 50 dal sigaranın, her akciğer hücresinde bir DNA mutasyonuna neden olduğu açıklanmıştı.