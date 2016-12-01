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Ekonomi

Alkollü içki ve sigaraya zam; ÖTV oranı yüzde 10 ile 27 arasında arttı!

Alkollü içkilerden geçen yıl 8.2 milyar lira vergi toplamayı hedefleyen hükümet hedefine ulaşamadı

01 Aralık 2016 10:40

Kolalı gazozlar, alkollü içkiler, tütün ürünlerinde ÖTV tutarına ilişkin karar yayımlandı. Alkollü içki ve sigarada ÖTV yüzde 10 ile 27.5 arasında arttı.  Hükümetin alacağı maktu vergilerdeki değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Sigaradan alınan maktu vergi 7 kuruş, biradan alınan maktu vergi 10 kuruş, rakıdan alınan maktu vergi ise 14 TL artırıldı. Reuters'a konuşan bir yetkili sigaranın paket başına yüzde 5-6 oranında zamlanması beklediklerini açıkladı. En pahalı sigaranın paketinin 13 lirayı geçmesi bekleniyor.

Maliyet Bakanlığı yetkilileri bugün Resim Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ÖTV artışlarının fiyatlara nasıl yansıyacağını Hürriyet'ten Aysel Alp'e açıkladı.

Bakanlık yetkilileri alkollü içecekler maktu verginin yüzde 10 arttığını, bunun satış fiyatlarını ortalama yüzde 3 ila 4 arttıracağını söyledi. 

Tütündeki maktu vergi artışının 7 kuruş olduğunu belirten yetkililer bunun fiyatlara ortalama yüzde 5 ila 6 artış olarak yansıyacağını kaydetti.

Sigara paketlerinde ise ÖTV artışının her bir sigara paketine etkisi ise 50 kuruş olacak.

 

Alkkolü içki ve sigaraya yapılan zamlar resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖTV zammının sinyali 2017 bütçe hazırlıklarında verilmişti. Hükümet önümüzdeki yıl ÖTV gelirlerinin yüzde 13.5 artmasını öngörüyordu. Bütçe verilerine göre, ÖTV geliri gelecek yıl genel olarak yüzde 13.5 artacak olmasına karşın alkollü içkilerden alınacak ÖTV’ye yüzde 15.4’lük artış hedefi kondu.

Bu oran bütün ÖTV kalemleri içerisindeki en yüksek oran oldu. Alkollü içkilerden geçen yıl 8.2 milyar lira vergi toplamayı hedefleyen hükümet hedefine ulaşamadı, rakamın yıl sonunda 7.5 milyar lirada kalacağını hesapladı.

 

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