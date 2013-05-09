Sigaranın içindekiler ilk kez açıklandı

Türkiye'de ilk defa sigara içerisindeki katkı maddelerini kamuoyunun bilgisine sunan TAPDK, bunları, "Tütün Mamullerinde Kullanılan Girdiler" başlığıyla www.tapdk.gov.tr internet adresinden duyurdu.

TAPDK, Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Kurum, tüketicinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla bu madde uyarınca sağladığı bilgileri, ticari sır oluşturan özellikle ürün formülü bilgilerinin korunmasına özen göstererek halkın bilgisine sunar" hükmü gereğince, söz konusu maddeleri açıkladı.

Kurum, 2012 yılında 6 sigara üreticisi firma tarafından piyasaya arz edilen 267 değişik markalı sigara mamulat çeşidinin üretiminde kullanılan girdileri, "katkı maddeleri", "sigara kağıdı", "kenar ek yeri yapıştırıcısı", "sigara kağıdı üzerinde kullanılan mürekkep", "filtreleme maddesi", "filtre sargısı", "filtre yapıştırıcısı" ve "uç kağıdı ve uç kağıdı mürekkebi" başlıkları altında kamuoyu ile paylaştı.

Açıklanan listelere göre, sigaralarda 269'u (yanmış) katkı maddesi olmak üzere 602 farklı girdi kullanıldığı ortaya çıktı. "Katkı maddeleri" başlığıyla açıklanan listede, "anisaldehit, asetik asit, asetofenon, bal, benzil alkol, Bulgar gül yağı, etil alkol, gliserol, ıhlamur yağı, kakao özütü ve tozu, karamel, karanfil yağı,laktik asit, mentol, meyan kökü tozu, nitrojen, ökaliptol, propilen glikol, rom, şeker, vanilya, yasemin ve yıldız anason yağı"nın da aralarında bulunduğu 269 madde yer aldı.

Sigara kağıdı için 25 (yanmış), kenar ek yeri yapıştırıcısı için 9 (yanmış), sigara kağıdı üzerindeki mürekkepte 35 (yanmış), filtreleme için 39 (yanmamış), filtre sargısında 51 (yanmamış), filtre yapıştırıcısında 37 (yanmamış), uç kağıdı ve mürekkebinde 137 maddenin (yanmamış) kullandığını belirlendi.