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Yaşam
Deutsche Welle

Sigaranın adı yok!

Avustralya’nın ardından İrlanda da sigara paketleri üzerine marka logolarının basılmasını yasakladı.

04 Mart 2015 21:56


Sigaraya karşı savaşta Avrupa'da başı çeken İrlanda, sigara ve tütün ürünü paketlerinden marka logolarını kaldırıyor. Tek tip sigara paketi uygulamasına 2012 yılında geçen Avustralya'yı örnek alan İrlanda Parlamentosu, ilgili yasal düzenlemeye onay verdi.

İrlanda'da bundan böyle tüm sigara ve tütün ürünleri koyu renk paketlenecek ve paketlerin üzerinde şoke edici büyük resimlerle uyarılar yer alacak. Marka logolarının kullanımı yasaklanırken, marka adı ise sadece çok küçük harflerle yazılabilecek. Tüm marka adları aynı yazı karakteri ve renkte basılacak.

Dublin, 2004 yılında Avrupa‘da iş yerinde sigara içilmesini yasaklayan ilk hükümet olmuştu. Sigara ve tütün ürünlerinin tek tip paketlenmesi konusunda İngiltere, Fransa, Norveç ve Finlandiya'da da çalışmalar var. Almanya'da ise hükümetin henüz bu yönde bir planı bulunmuyor. AB'nin tütün ürünleri yönetmeliği marka logolarıyla ilgili kararı üye ülkelere bırakıyor.

Ancak logo yasağını eleştirenler de var. Hukuki olarak marka hakları konusunda üretici şirketlerle sorun yaşanabileceği ve taklit ürünlerin belirlenmesinin zorlaşacağı, öne çıkan eleştiriler.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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