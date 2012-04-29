Sigaradan ölümde Türk erkeği ilk sırada yer aldı

Türkiye, 2011 Dünya Tütün Atlası’nda yüzde 38 oranıyla erkekler arasında sigaraya bağlı ölümlerin en çok görüldüğü ülke olarak gösterildi. Türkiye'yi Kazakistan, Belçika ve Polonya izledi.

Milliyet'in haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Tütün Kullanımı ile Mücadele Programı Türkiye Sorumlusu Dr. Toker Ergüder, Singapur’da geçen ay düzenlenen tütüne karşı mücadele toplantısında açıklanan Dünya Tütün Atlası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Akciğer kanserinin nedeni

Dünya Tütün Atlası’na göre geçen yıl dünyada sigara kullanımına bağlı 6 milyon kişinin hayatını kaybettiğini belirten Ergüder, bunların yüzde 80’inin düşük ya da orta gelirli ülkelerde görüldüğünü söyledi. Dünya Tütün Atlası’nda sigara kullanımının kalp krizi ve inmenin en büyük nedeni olarak gösterildiğini belirten Ergüder, sigaranın erkeklerde akciğer kanserinden ölümlerin yüzde 80, kadınlarda yüzde 50’sinden sorumlu tutulduğuna dikkati çekti.