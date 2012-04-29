T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Sigaradan ölümde Türk erkeği ilk sırada yer aldı

Türkiye, Dünya Tütün Atlası’nda yüzde 38 oranıyla erkekler arasında sigaraya bağlı ölümlerin en çok görüldüğü ülke olarak gösterildi.

29 Nisan 2012 09:24

Türkiye, 2011 Dünya Tütün Atlası’nda yüzde 38 oranıyla erkekler arasında sigaraya bağlı ölümlerin en çok görüldüğü ülke olarak gösterildi. Türkiye'yi Kazakistan, Belçika ve Polonya izledi.

Milliyet'in haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Tütün Kullanımı ile Mücadele Programı Türkiye Sorumlusu Dr. Toker Ergüder, Singapur’da geçen ay düzenlenen tütüne karşı mücadele toplantısında açıklanan Dünya Tütün Atlası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

 

Akciğer kanserinin nedeni

 

Dünya Tütün Atlası’na göre geçen yıl dünyada sigara kullanımına bağlı 6 milyon kişinin hayatını kaybettiğini belirten Ergüder, bunların yüzde 80’inin düşük ya da orta gelirli ülkelerde görüldüğünü söyledi. Dünya Tütün Atlası’nda sigara kullanımının kalp krizi ve inmenin en büyük nedeni olarak gösterildiğini belirten Ergüder, sigaranın erkeklerde akciğer kanserinden ölümlerin yüzde 80, kadınlarda yüzde 50’sinden sorumlu tutulduğuna dikkati çekti.

ETİKETLER

Sigaratürk erkekleridünya Tütün Atlası2011kanser

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24