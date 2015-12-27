Sigarada yeni dönem; mentollü sigaralar piyasadan kaldırılıyor, reklamlar yasaklanıyor

Avrupa Birliği’nin 2015 yılında Mart ayında aldığı kararla 2016 yılından itibaren sigara paketleri, üzerinde sigaranın çeşitli hastalıklara yol açtığını gösteren fotoğraflarla piyasaya çıkacak. Uygulama AB’ye üye 28 ülkede 20 Mayıs 2016 tarihinde başlayacak. Bu arada mentollü sigaralarda 2020 yılı itibariyle tamamen kaldırılacak.

Sigara paketlerin üzerinde uyarıcı fotoğrafların yer almasıyla ölümcül hastalıklara dikkat çekilecek. Birçok Avrupa ülkesinde fotoğraflı sigara paketlerinin satışına 2015 yılında başlandı.



Yeni yılda sigara tiryakilerini bu alışkanlıklarından uzak tutmak için paketlerin üzerinde hafif, zararsız, doğal tütün veya aromasız gibi ek yazılar da yasaklıyor. 2020 yılında ise mentollü sigaralar piyasadan tamamen kaldırılıyor.

Sigara reklamlarının da yasaklanması gündemde.

Milliyet'in haberine göre, yeni uygulama Avrupa piyasasında satışa sunulan çok sayıda küçük markayı yutarak, piyasadan yok olacak. 2016 yılında elektrikli sigaralar için satışa sunulan E-Liquids (içinde aroma, nikotin deposu şişeler) satışlarına da yasak getiriliyor.



Sigara içenlerin üçte biri kanserden ölüyor



Avrupa ülkelerinde sigara içenlerin üçte biri kanserden ölüyor. Almanya’da her yıl yaklaşık 150 bin kişinin ölümüne sebep olan tütün tüketimin önüne geçilemiyor. Almanya’da en çok sigara içilen eyaletlerin başında Berlin, Mecklenburg-Vorpommern ve bremen geliyor.

En az sigara içilen eyaletler içinde Baden Württemberg ve Bavyera eyaleti bulunuyor. En çok sigara tüketen meslek sahiplerin başında güvenlik elemanları geliyor. En az sigara içen meslek sahipleri ise öğretmenler. Sigara tüketimi her yıl ortalama dünya ekonomisine 500 milyar Euro gelir sağlıyor.