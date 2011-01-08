Sigara yasağına karşı MOBESE takibi

Sağlık Bakanlığı sigara yasağını delenleri MOBESE'den tespit edip cezayı kesiyor. Yasak için işyeri kameraları da devrede.

Sağlık Bakanlığı, 'dumansız hava sahası' uygulamasında ihlalere karşı teknolojiyi devreye sokarak tarihi bir karara imza attı. Bakanlık tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre sigara yasağını delen tiryaki ve işyerlerine karşı bundan sonra kent güvenlik sistemi (MOBESE) kameraları da kullanılacak.

Genelgeye göre ayrıca işyerlerindeki güvenlik kamera kayıtları da incelenebilecek. Sigara yasağını ihlal edenlere karşı, çevre ve güvenlik kameralarına takılan görüntüler delil olarak kabul edilecek, kurum ve kişilere cezai işlem uygulanacak.

Yayımlanan genelgede yerel yönetimler de uyarıldı. Genelgede, "Kanun ihlali saptanan işletmelere gerekli cezai işlemi usulüne uygun şekilde uygulamayan veya geciktiren belediyeler hakkında adli, idari ve disiplin işlemleri yapılacağı konusunda valilikler kanalıyla tüm belediyeler uyarılacak" denildi.



Bahçeden gelen dumana bile ceza var

İllerde faaliyet gösteren başta lokanta, kahvehane, kafe ve barlar olmak üzere tüm işletmelerin listesinin çıkartılması talimatı verilen genelgede, söz konusu listeye göre tüm işletmeler bir sistem dahilinde mutlaka denetlenecek. Genelgede, "Açık alanı bulunan ve bu açık alanda sigara içilmesine müsaade eden işletmeler, kapalı alana sigara dumanı geçişine engel olacak gerekli önlemleri almamışsa kanun ihlali değerlendirilecek ve cezai işlem uygulanacak" denildi.



Denetim gece de yapılacak

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, mesai saatleri içinde yapılan denetimlerin mesai dışında da devam edeceği vurgulandı. Müşteri kılığında mekanları ziyaret edecek ve taksiye binecek denetimçiler, sigara yasağının ihlal edildiği bir durumla karşılaşırsa anında işlem yapabilecek. Valiliklere gönderilen genelgede, "Denetimler gece ve gündüz sürekli yapılacak. Mesai dışında da sistematik denetimler devam ettirilecek. Denetimlerde görevlerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında soruşturma açılacak" denildi.