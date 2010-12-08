-''SİGARA YASAĞI VERİMLİLİĞİ DÜŞÜRDÜ'' KONYA (A.A) - 08.12.2010 - Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler, Büfeciler Federasyonu, sigara polisleri uygulaması ile alanı çevreleyen 135-150 santim yüksekliğindeki duvarın kapalı alan kapsamına alınacağıyla ilgili çalışmalara tepki gösterdi.Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Menekşe, sigara yasağının tiryakilerde verimliliği düşürdüğünü savundu. Menekşe, Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Daire Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer'in Sağlık Bakanlığı'nın sigara içmeyenleri mağdur etmeyecek bir kapalı alan tanımı yapma hazırlığında olduğu, bu çalışmalar kapsamında Avrupa'da olduğu gibi sigara ile mücadelede gönüllü ''Sigara Polislerinin'' devreye sokulmasının da bulunduğu yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Alanı çevreleyen 135-150 santim yüksekliğindeki duvarın bile o yeri ''kapalı alan'' yapacağı yönündeki düşünceye katılmadıklarını ifade eden Menekşe, şunları kaydetti: ''Kapalı alan uygulamasına karşı değiliz ama herşey makul bir şekilde olmalı. Bu konu biraz abartıldı. 135 santimetre uzunluğundaki duvarı bulunan alanlar da kapalı alan kapsamına alınacakmış. Bu ortamlarda içilen sigaranın dumanı duvara mı çarpıyor da böyle bir uygulama çalışması yapılıyor. Bunlar sadece kahveci, büfeci ve kıraathanecileri değil, birçok turistik otel ve restoran işletmecisini de sıkıntıya sokacaktır. Bugün Antalya'da birçok restoranın bu kapsama girecek duvarları olan bölümleri var. Yani bu kapalı alan kapsamı genişletilirse, turistik bölgelerdeki birçok restoran, dolayısıyla ülke turizmimiz de bundan olumsuz etkilenir.'' ''Sigara polisleri'' uygulaması hazırlıklarını da ''saçmalık'' olarak nitelendiren Menekşe, bu uygulamanın da vatandaş ile polis arasında gerginliklere, tatsız olaylara neden olabileceğini ileri sürdü. Menekşe, bugün devletin tütün imal edip, satışını yaptığını dile getirerek, ''Devlet madem bu işi bitirmek istiyor önce kendi imal etmesin'' dedi. -''VERİMLİLİĞİ DÜŞÜRDÜ''- Federasyon olarak, Bakanlığa kapalı bölüm uygulamasının hayata geçirilmesini önerdiklerini anlatan Menekşe, şöyle devam etti: ''Bugün sigara yasağı nedeniyle birçok memur, işçi ve çalışan çalışma saatinin önemli bir bölümünü çalıştığı kurumun veya iş yerinin bahçesinde, sokaklarda, caddelerde sigara içerek geçirmek zorunda kalıyor. Yani sigara yasağı bir anlamda tiryakiler için iş verimliliğini de düşürdü. Biz sigara yasağına karşı değiliz ama bu derece katı uygulamaları doğru bulmuyoruz. Kapalı bölmelerde tiryakilerin sigara içebilmesini sağlayacak bir düzenleme yapılırsa yasak daha anlamlı ve uygulanabilir olur.''