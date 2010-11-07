-SİGARA VER ÇİKOLATA AL İSTANBUL (A.A) - 06.11.2010 - Tunus, Fas ve Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerinde yürütülen ''Dumansız İş Yerleri'' projesi kapsamında Taksim'de sigarayı bırakmayı teşvik amacıyla ''Sigara ver, çikolata al'' etkinliği yapıldı. Türkiye'nin ''Dumansız Hava Sahası'' projesi deneyimlerinden yararlanmak için Kuzey Afrika ülkelerinden Türkiye'ye gelen yedi sivil toplum kuruluşunun gençlik örgütleri, düzenlenen istişare toplantısı çerçevesinde Taksim'de, sigaranın zararlarına dikkati çekmek ve halkı sigara bırakmaya teşvik amacıyla ilginç bir etkinliğe imza attı. İki adet sigara verene çikolata ikram eden gençler, bu kişileri sigara içmemeleri konusunda uyardı. Etkinlik alanına, kenarlarında Türkiye, Fas, Tunus ve Cezayir bayraklarının yer aldığı büyük bir bez afiş serilirken, sigara verip çikolata alanların bu afişe imza atmaları istendi. Ayrıca, sigara kostümü giydirilmiş kum torba, aktivistler tarafından yumruklandı. Etkinlikte yabancı gençlere, Türk gençleri de eşlik etti.