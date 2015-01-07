Sigara ve alkol zamlarının bütçeye katkısı belli oldu

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alkol ve sigaradaki vergi artışının bütçeye etkisini açıkladı. Şimşek, sigaradaki vergi artışından bütçeye gelecek gelirin 1,3 milyar lira olacağını belirtti.
Bakan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında alkoldeki vergi artışının fiyatlara yansımasının yüzde 10-16 arasında olacağını söyledi.
Şimşek, alkollü içkilerdeki vergi artışının gelir etkisinin 500 milyon lira; sigaradaki vergi artışından bütçeye gelecek gelirin ise 1,3 milyar lira olacağını belirtti.
Şimşek, “Sigara şirketleri fiyat indirmeye devam ederlerse maktu vergilerde gereken düzenlemeleri yapacağız” şeklinde konuştu.