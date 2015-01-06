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Yaşam

Alkol alıp dua eden vatandaşlar müftüyü kızdırdı

Aydın Müftüsü Ömer Kocaoğul, deve güreşlerinde 'develerin sağlığı ve güreşin selamet içinde yapılması için', alkol masasında yapılan duaların çelişki olduğunu belirtti

06 Ocak 2015 13:12

Hem deve güreşi hem de rakı severlerin bir yandan alkol alıp diğer yandan dua etmeleri ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Bu davranışın yanlış olduğunu belirten Diyanet görevlileri organizasyonu yapan gerek sivil toplum örgütü gerekse belediyelerin bu konuda hassas davranmalarını istediler.

Aydın Müftüsü Ömer Kocaoğul, Aydın’da her hafta sonu düzenlenen deve güreşlerinden develerin sağlığı ve güreşin selamet içinde yapılması için, alkol masasında yapılan duaların çelişki olduğunu belirterek, Diyanet’e bağlı görev yapan hiçbir imamın böyle bir ortamda dua etmediğini ve etmeyeceğini söyledi.

İHA'da yer alan habere göre, Aydın’da kış mevsiminde havalar müsait olduğu sürece her hafta yaşanan bu eylemin yapılmamasını isteyen Aydın Müftüsü Ömer Kocaoğul, “Meselenin neresinden ele alırsanız alın. Başta hayvanları dövüştürmek uygun değil, bunun yanında alkol almak zaten haram. Alkol sofrasında ve benzeri ortamlarda dua edilmesi de uygun değil. Müftülüğümüze bağlı çalışan hiçbir görevli böyle bir ortamda dua etmez ve edemez. Bir başkası ediyorsa ki bu da doğru değildir. Organizasyonu düzenleyenler de bilmelidir ki alkol sofrasında dua etkinliği olmamalıdır” diye konuştu. Diyanet görevlileri, bilinçli bir Müslümanın hele hele 'hocayım' diyen birinin alkol masasında alem yapan kişilerin önüne geçip böyle dua edip ettirmesini de çok ilginç ve garip bulduklarını ifade ettiler. 

 

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