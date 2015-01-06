Bugün sigarayı bırakırsanız 2015’te kaç para kazanabilirsiniz?

Yeni yılın ilk zammıyla birlikte sigara fiyatları arttı. Tiryakinin cebinden artık daha fazla para çıkacak... Yeni fiyat listesine göre Türkiye'de sigara fiyatları artık 6.5 TL ila 10.5 TL arasında değişiyor. Buna göre günde bir paket sigara içen kişinin her ay cebinden çıkacak para 195 TL ila 315 TL arasında değişecek. Bu da sigaraya ayrılan yıllık bütçenin 2340 ila 3780 TL arasında değiştiği anlamına geliyor. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, bir paketle yetinemeyen günde 1.5 pakete çıkanlarda ise rakam 5670 TL'ye çıkıyor. Bu da tiryakinin sigarayı bırakması durumunda birkaç sene içinde orta halli bir araba alabileceği anlamına geliyor.

1 trilyon adet satıldı

Öte yandan Türkiye'de 2004-2013 yıllarında sigaraya harcanan para toplam 206 milyar lira olarak hesaplanıyor. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu dönemde iç piyasada satılan sigaranın adedi ise 1 trilyonun üzerine çıktı. Türkiye'de 2004 yılında 108,8 milyon adet sigara için 11,2 milyar lira harcama yapılırken, 2012'de 99,2 milyon, 2013 yılında ise 91,6 milyon sigara için 32,6 milyar lira harcama gerçekleşti. Son 10 yılda Türkiye'nin sigara ihracatı da önemli oranda artış gösterdi. 2004'te 9,1 milyar adetsigara ihraç edilirken 2013 yılında 36,8 milyar adede yükseldi. 2013 yılındaki 36,8 milyar adetlik sigara ihracatının ekonomik değeri 380,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2006-2013 yılları arasındaki sigara ihracatının toplamı ise 2 milyar dolara ulaştı. Türkiye'de son 10 yılda sigara ithalatının yapıldığı tek yıl ise 2007 oldu. Söz konusu yılda 6.9 milyon adetlik sigara ithalatına karşılık toplam 250 bin dolar ücret ödendi.