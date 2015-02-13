Sigara tiryakisine 5 metre yasağı

Sağlık Bakanlığı, sigara yasağını genişletiyor. Kapı önünde içilen sigaranın içeride bulunanları pasif içici durumuna düşürdüğünü tespit eden bakanlığın kamu kurumlarına göndereceği genelgeye göre, sigara yasağında 'kapı önüne 5 metre' ayarı yapılacak.

Böylece tiryakiler kapı önlerinden en az 5 metre uzakta sigara içebilecek. Kapalı alanda sigara içtiği tespit edilen memura ise disiplin cezası verilecek. Haberturk'ün haberine göre, yeni düzenlemeyle, alışveriş merkezi, havaalanı, otogar, sinema ve tiyatro gibi alanların kapı önlerinde sigara içme görüntülerine son verilmesi amaçlanıyor. 5 metre yasağına uymayanlara kapalı alanda sigara içmiş gibi para cezası kesilecek.

Bahçede de içilmeyecek

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun imzasıyla çıkarılacak genelgede, kamu kurumlarında da dumansız kampus uygulaması hayata geçirilecek. Kamu binalarının bahçelerinde gelişigüzel sigara içilemeyecek. Bahçelerde özel sigara içme alanı oluşturulacak ve bu alan tüm bahçenin yüzde 30'unu geçemeyecek. Bu alanların dışında sigara içmekse yasak olacak.

Memura disiplin cezası

Kapalı alanda sigara içildiği tespit edilen işletmelere 3 kere para cezası kesiliyordu. Artıkpara cezasının ardından aynı kabahatin 4. kez işlenmesi halinde işletmeye mühür vurulacak. İşletmeler, 10 günden 1 aya kadar kapatma cezası alacak. Ayrıca kamu kurumlarında kapalı alanda sigara içen memura da para cezasının yanı sıra disiplin cezası verilebilecek. İşlem yapmayan amirlere de disiplin cezası uygulanacak.

15 milyon kişi içiyor

Sağlık Bakanlığı ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) rakamlarına göre; Türkiye'de 15 yaş üstü 15 milyon kişi sigara içiyor. Yıllık 99.2 milyar adet sigara içiliyor. 412 Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimi sigarayı bıraktırma konusunda hizmet veriyor. ALO 171 Sigarayı Bırakma Danışma Hattı'na bugüne kadar 13 milyon 300 bin tiryaki başvurdu. 950 bin tiryaki için sigara bırakma planı yapıldı ve muayene edildi. Bunların yüzde 6'sının sigarayı bırakmaları sağlandı.