Sigara paketi rengindeki gizli mesaj ne?

Daha açık renkli sigara paketleri, ‘daha zararsız’ ve “kolay bırakalabilir” olarak görülüyor.



Nottingham Üniversitesi’ne yapılan son araştırmalar, sigara paketlerinin üzerinde yer alan ‘yumuşak, silver (gümüş), gold (altın)’ gibi ibarelerin, tüketicilerin zihninde ‘kolay bırakılabilir’ izlenimi yarattığını ortaya koydu.

İngiltere’de bulunan Nottingham Üniversitesi’ne göre tüketiciler, bu tip etiketler taşıyan ve daha açık renkli olan sigara paketlerini, ‘daha sağlıklı ve zararsız’ olarak görüyor.



Araştırmada, 800’ü yetişkin, 500’ü genç toplam 1.300 katılımcı ‘gold’ etiketli paketlerin, normal kırmızı paketli olanlara göre yüzde 53 oranında ‘sağlığa daha az zararlı’ ve yüzde 31 oranında ‘daha kolay bırakılabilir’ olarak değerlendirdi.



Söz konusu ibareler kaldırıldığındaysa, tüketicinin sigaranın oluşturduğu risk, zarar ve bağımlılık yaratma yüzdeleri hakkında sahip olduğu yanlış kanılarda önemli düşüşler kaydedildi.



AB yasakladı



Avrupa Birliği, imalatçıların ticari marka kullanımı kanunu uyarınca 2002 yılından bu yana, bir tütün ürününün diğerine oranla daha az zararlı olduğunu ima edecek yazı ya da işaretlerin kullanımını yasaklamış bulunuyor.