Sigara meme kanserini tetikleyebilir

Meme kanseri ile sigara arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak için yapılan araştırmalar sigaranın, meme kanserinin oluşmasında ve yayılmasında önemli bir etken olabileceğini ortaya koydu. Ulusal Kanser Enstitüsü Bildirisi'nde yayınlanan bir başka araştırmaya göre nikotinin, nikotinik asetilkolin receptörüne (nAchR) bağlandığı zaman, sigara içme alışkanlığına ve aynı zamanda doğrudan meme kanseri oluşumuna neden olabileceği belirtildi.

Nikotinin kanser hücrelerinin büyümesindeki etkisi hakkında çok az şey bilindiğini belirten Genel Cerrahi ve Meme Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sevil Öz, “Özellikle meme kanseri için yapılan epidemiyolojik araştırmalarda, sigara içmenin meme kanseri riskini arttırdığı görülmüştür. Fakat moleküler biyoloji araştırmalarında risk artışının tam olarak nasıl ortaya çıktığı bulunamamıştır” şeklinde konuştu.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, nikotinin meme kanseri hücrelerinin gelişimi üzerindeki etkisini belirlemek için yapılan başka araştırmalardan örnekler veren Dr. Öz şu şekilde konuştu:

“Tapei Tıp Fakültesi Doktoru Yuan-Soon ve arkadaşları, 276 farklı meme tümörü örneğini, meme kanserli hücrelerdeki nikotinik asetilkolin reseptörünün etkileşimi ile normal hücrelerdeki nikotinik asetilkolin reseptörlerinin etkileşimleri açısından karşılaştırdılar. Çalışma sonucunda meme kanserli hücrelerdeki reseptörlerin etkileşimlerinin daha yüksek olduğu ve bu etkinin ileri meme kanserinde erken meme kanserine göre daha belirgin olduğu saptandı. Çalışmada, nikotin etkisiyle reseptörü aktifleştiren alt maddenin (subunit) miktarının azaltılmasıyla tümör büyümesinin azaldığı saptandı. Yani nikotinin reseptöre bağlanıp etki yaratmasına aracılık eden maddenin miktarı azaltılınca nikotin ile reseptör arasındaki etkileşim de azaltılmış oldu.



Hem kenseri hem bağımlılığı etkiliyor



Normal meme hücreleri nikotin ile karşılaştıklarında, yani normal hücrelerdeki nikotin reseptörleri aktifleşince, hücrelerin kanserleşme eğilimlerinin arttığı görüldü. Bu çalışmalarda, sigara içimi sonucu nikotin reseptörlerinin aktifleşmesiyle oluşan kanser yapıcı sinyallerin meme kanseri oluşumunda kesin etkileri olduğu sonucuna varıldı. Kanser enstitüsünden Dr. Ilona Linnoila, bu çalışmayı yorumlamış ve nikotinin, nikotinik reseptörleri harekete geçirerek kanseri tetiklemesinin yanı sıra bağımlılığı da tetiklediğini ve bu şekilde sigara tüketimini artırdığını belirtmiştir.”