Madonna'dan seyircilere: Sigara içerseniz şarkı söyleyemem

Madonna, Şili'de vereceği bir konser için ses provası yaptığı sırada, sigara içen hayranlarını görünce öfkelendi.

Başkent Santiago'da önceki akşam konser veren yıldız, provalarını izlemeye gelen hayranlarına ’Şu anda burada sigara içen insanlar var’’ dedikten sonra sert bir şekilde "Sigara içmek yasak!’’ dedi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; sigara içmeye devam edilirse programına devam etmeyeceğini söyleyen Madonna, ’’Siz beni önemsemiyorsanız, ben de sizi önemsemem. Şaka yapmıyorum. Sigara içerseniz şarkı söyleyemem’’ şeklinde konuştu.

Ana dilleri İspanyolca olan kalabalığa konuşmasının sonrasında İspanyolca olarak ’’Entiendes?’’(anladınız mı?) şeklinde seslenen şarkıcı, kalabalığa sanki kendisini anlamamış gibi yüzüne bakarak sigara içmeye devam ediyor olduklarını da söyleyerek, "Yüzüme baka baka sigara içiyorsunuz. Sanki ben aptal biriyim" diye tepki gösterdi.