Sigara içen öğrencilerin bursu kesilecek

Çanakkale’de gençlerin sigara içmesini önlemek için ilginç bir yöntem geliştirildi. Burs alan öğrencilerden sigara içenlerin bursunu kesme kararı alındı.



Çanakkale'de, Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı'ndan burs alan öğrencilerden sigara içenlerin bursu kesilecek.



Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı ve Çanakkale Vali Yardımcısı Tahir Demir, yaptığı açıklamada, 11 Şubat 2009 tarihinde aldıkları karar gereği, sigara içen burslu öğrencilerin belirlendiğini ve bu öğrencilere 1 Haziran tarihine kadar sigarayı bırakmaları konusunda uyarı yaptıklarını söyledi.



Demir, Vakfın üniversitede eğitim gören öğrencilere aylık 150, orta öğretimdeki öğrencilere 80, ilköğretim öğrencilerine ise 60 TL burs verdiğini ifade ederek, “Vakıf, 620 öğrenciye aylık toplam 80 bin TL burs vermektedir. Bursun yanında Vakfın merkez ve Biga ilçesindeki yurtlarında da 300 öğrenci barınmaktadır” dedi.



Burs alan ve sigara içen öğrencileri bu alışkanlıklarından vazgeçirmek, sağlıklı bir yaşama sahip olmalarını sağlamak için böyle bir karar aldıklarını dile getiren Demir, “sigara içen öğrenciler, 1 Haziran tarihine kadar sigara kullanıyorsa sigarayı bırakacak. Sigara alışkanlığı yoksa, Vakıftan temin edeceği dilekçe örneğini dolduracak, 3 arkadaşını tanık gösterip, sigara kullanmadığını beyan edecek. Bunu yapan öğrenciler, burslarını almayı sürdürecek. Diğer öğrencilerin bursları kesilecek” diye konuştu.



Vali Yardımcısı Tahir Demir ayrıca, Vakfın bundan sonra burs sağlamada sigara içmeyen öğrencilere öncelik tanıyacağını kaydetti.



