Sigara içen hamilelerin bebeklerinde yarık dudak riski yüksek

Sigara içmenin gebelikte ne kadar zararlı olduğu çok kereler dile getirildi. İçilen sigaranın miktarı ile doğru orantılı olarak erken doğum, düşük yapma ve zayıf bebek doğurma riskinde artışların olduğunu biliyoruz.Hürriyet’te yer alan habere göre, çok yeni yapılan bir araştırmada sigaranın içerdiği nikotinin bir türevi kanda ölçülerek daha kesin kanılara varıldı. Sigara içen 500 gebe kadının kanında kotinin isimli madde araştırıldı ve bu sayede hastanın kendi söylediği sigara miktarına güvenmeyip, sadece bu madde ölçülerek içilen sigara miktarı ile ilgili kesin bir kanıya varılmış oldu.Doğumsal bir anormallik olan yarık damak-dudak riskinin sigara içenlerde 2 kat arttığı belirlenmiştir. Özellikle gebeliğin ilk aylarında içilen sigaranın yarık damak ihtimalini artırdığı bilinmektedir. Bu bebekler bazen birkaç seri operasyon geçirmek zorunda kalmakta, aynı zamanda yetersiz beslenme, sık kulak enfeksiyonları, işitme kaybı, konuşma güçlükleri ve diş problemleri yaşamaktadırlar. Verilecek mesaj çok açıktır: gebe kalmayı düşündüğümüz andan itibaren sigara içmemeliyiz.